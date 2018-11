Man könne diesen Männern auch ihren Stolz nehmen oder ihr Geld, man könne sie blossstellen, so Foy, die wir auf der CineEurope-Messe in Barcelona trafen. «Denn davor fürchten sich Männer mit Macht am meisten – dass sie blossgestellt werden.»

Was würde Lisbeth Salander mit einem wie Harvey Weinstein machen? So direkt will sich das Claire Foy nicht ausmalen. Die britische Filmschauspielerin, die in der vierten Folge der «Millennium»-Reihe «The Girl in the Spider’s Web» die etwas andere Frauenrechtlerin spielt, sitzt bei der Frage lieber aufs Maul. Sie sagt nur: «Lisbeths Antrieb ist es, Männer, die Frauen etwas angetan haben, da zu treffen, wo es ihnen am meisten wehtut. Aber das muss nicht unbedingt mit Gewalt sein.»

«Männer, die Frauen hassen», so hiess Stieg Larssons erster «Millennium»-Roman, und diese Männer waren gutbürgerliche Altnazis in Schweden. Erschienen ist das Buch 2005, als noch niemand wusste, was ein Hashtag ist und die «MeToo»-Bewegung in weiter Ferne lag. Lisbeths Kampf, sagt Foy, habe sich gegen Ungerechtigkeiten gerichtet, die universell und allen bekannt waren: «Jetzt wird über die Dinge geredet, jetzt ist das Thema in der Öffentlichkeit. Neu ist es deswegen natürlich nicht.»

Auch in der ersten skandinavischen Verfilmung im Jahr 2009 war Lisbeth Salander noch keine Heldin mit gesellschaftspolitischer Agenda, sondern eine junge autistische Hackerin, die von ihrem Vormund vergewaltigt wurde und es dem Mann heimzahlte. Dass Rache nicht unbedingt Gewalt beinhalten müsste: Die von der Schwedin Noomi Rapace («Prometheus») gespielte Salander hätte das so eher nicht gesagt.

Genauso wenig wie die zweite Salander-Darstellerin, die Amerikanerin Rooney Mara aus der englischsprachigen Version «The Girl with the Dragon Tattoo» (2011) von David Fincher. Auch Fincher führte die Figur als Vergewaltigungsopfer ein, das auf Rache sinnt. James-Bond-Darsteller Daniel Craig spielte den Investigativjournalisten Blomkvist, der Salander bei seinen Recherchen als IT-Support anheuerte. Zum grossen Publikumserfolg taugte der unterkühlte Erwachsenenkrimi nicht, aber für Hollywoodverhältnisse war der Film erfrischend kantig.

Neuer Regisseur, neue Lisbeth

Noch Ende 2015 redete Rooney Mara davon, auch in der Fortsetzung mitspielen zu wollen. Fincher klinkte sich aber aus und das Studio verpflichtete den Uruguayer Fede Álvarez, der sich mit einem Remake des Horrorfilms «Evil Dead» empfohlen hatte. Und Álvarez sagte: Ich will meine eigene Lisbeth Salander.

Er fand Lisbeth in Elisabeth: Claire Foy kam mit der Fernsehserie «The Crown», in der sie die englische Königin in jungen Jahren spielte, zum Erfolg. Wer hätte gedacht, dass in der Queen ein Grufti steckt? Foy hatte kein Problem damit, sich einen Pixie zu schneiden, für den sie Prinz Philip nur ausgelacht hätte. «Natürlich war ich mir bewusst, dass ein solcher Rollenwechsel desaströs sein kann für die Karriere», sagt Foy. «Aber man lebt nur einmal. Ich bin einfach meinem Instinkt gefolgt.»

Foy fand Gefallen daran, die kratzbürstige Aussenseiterin zu spielen. Sie lacht und sagt: «Würde Lisbeth hier sitzen, sie würde ein Gesicht ziehen und sich den Fragen verweigern. Das Interview wäre furchtbar. Aber mir tat es gut, mal in so eine Rolle schlüpfen zu können.»

Es tat Foy gut, und Foy tat der Figur gut. Die 34-Jährige macht weniger auf Punkgöre als ihre Vorgängerinnen und legt Lisbeth Salander androgyner und gefestigter aus. Foys Salander ist mehr Technoclub, weniger Fetischparty. Leider zwang sie Fede Álvarez aber in ein anderes Korsett. Die Frau muss jetzt eine Actionheldin sein. In «The Girl in the Spider’s Web» ist Salander ein Supertekkie, für den das Einbrechen in die Computer des US-amerikanischen Geheimdiensts NSA eine Fingerübung darstellt. Und wenn sie nicht am Computer sitzt, tritt sie auf wie eine Mischung aus Batgirl und James Bond. Einen Daniel Craig an ihrer Seite brauchte es damit nicht mehr. Blomkvist (Sverrir Gudnason) ist jetzt bloss noch ein ausrangierter Journalist, für den sich niemand mehr interessiert, weil er keine Follower hat.

Konventioneller Krimi

Follower, das heisst Leser, hatte Stieg Larsson genug. Mehr als 80 Millionen mal verkauften sich die «Millennium»-Krimis. So überraschte es nicht, dass die Reihe nach dem Tod des Autors vor fast 15 Jahren weitergesponnen wurde. «The Girl in the Spider’s Web» basiert auf einem Roman des Autors David Lagercrantz. Dessen Leistungsausweis ist die Fussballerbiografie «I am Zlatan Ibrahimović». Wer Lisbeth Salander ist, interessiert ihn weniger. Statt die Psyche der Figur auszuloten, schmeisst er Salander in einen konventionellen Krimiplot um eine gestohlene Software, mit der sich Nuklearwaffen steuern lassen.

Wir hätten lieber gesehen, wie Lisbeth Salander mit den Harvey Weinsteins dieser Welt fertig wird.

«Verschwörung – The Girl in the Spider’s Web» (USA 2018) Ab 22. 11. im Kino.