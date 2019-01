«Je ne choisis pas un rôle, je choisis de faire partie d’une histoire.» Mit diesem Zitat lässt sich Bruno Todeschini im Programmkatalog der diesjährigen Solothurner Filmtage zitieren. Im deutschen Wortlaut: Er suche sich nicht einzelne Rollen aus, sondern Geschichten, an denen er teilhaben wolle. Gewichtet Todeschini also die Qualität der ihm zugesandten Drehbücher höher als die angebotene Gage und das damit verbundene Prestige? Oder heisst es eher, dass ihm die Einbettung als Darsteller in ein spannendes Konzept wichtiger ist als die Eigenheiten der Figuren, die man ihm zu verkörpern gibt?

Mit dieser Frage eröffnen wir das Gespräch mit Todeschini in einem Genfer Restaurant. Mit seiner Antwort schlägt er einen dritten Weg ein: «Ich möchte einfach vorab das Universum der Person kennen, die Regie führt. Ich will mit ihr sprechen. Ich will wissen, was ihre Referenzen sind oder was sie mit ihrem Stoff vorhat. Und tatsächlich kann das dann auch bedeuten, dass ich je nach Ausgangslage lieber eine Nebenrolle in einem Projekt annehme, das mich interessiert, als eine Hauptrolle in einem Film, der auf rein finanziellen Überlegungen basiert.»

Geht man die Liste von Bruno Todeschinis Filmografie chronologisch durch, ergibt sich daraus also nicht nur ein Bild seiner Karriere, sondern folgerichtig auch seiner persönlichen Vorlieben. Sein Weg führte ihn von einer Theaterausbildung in Genf zu einer internationalen Schauspieltruppe unter der Leitung des Opern-, Theater- und Filmregisseurs Patrice Chéreau. Ab den frühen Neunzigern übernahm er erste Filmrollen und wurde kurz darauf zu einem der vertrauten Gesichter des anspruchsvollen französischen Autoren-kinos.