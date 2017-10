Eine dieser Spuren führt wenig überraschend zum ergrauten und verbitterten Rick Deckard, der in einem heruntergekommenen Casino haust. Doch «K»’s Spurensuche verläuft gleichzeitig auch nach innen: Er hat mittlerweile Zweifel, ob er wirklich ein reiner Replikant ist.

Mit diesen Kniffen bringt das Drehbuch zu «Blade Runner 2049» auch die ganzen bioethischen, moralischen und philosophischen Fragen wieder aufs Tapet, die bereits das Original stellte: Wo liegt die Grenze zwischen künstlicher Intelligenz und menschlichem Leben? Welchen Status verdienen Roboter, die zu Gefühlen fähig sind? Kann sich ein Lebewesen auf eine Identität berufen, wenn es nicht gezeugt, sondern entworfen wurde?

«Blade Runner 2049» geht an diese Fragen mit heiligem Ernst und noch weit pessimistischer als sein Vorgänger heran. In diesem neuen Film haben Replikanten zwar längst Gefühle entwickelt, aber sie sind bereits wieder dabei, diese Gefühle zu verlieren – abgestumpft von einer Gesellschaft, die sie nur zur Versklavung in die Welt setzt.