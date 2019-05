In der Deutschschweiz lag "Qu'est-Ce Qu'on A Encore Fait Au Bon Dieu" weiterhin auf Platz 2. Platz 3 belegte "The Queen's Corgi". In der Westschweiz fiel "Wonder Park" auf Platz 3 und damit hinter "Nous Finirons Ensemble - Les Petits Mouchoirs 2" zurück. Im Tessin konnte "Wonder Park" den zweiten Platz verteidigen vor "Dumbo".