Es ist eine der verführerischsten Filmszenen des Jahres: Zula (Joanna Kulig) erstrahlt im weissen Bühnenlicht, greift sich in der verrauchten Kneipe das Mikrofon und haucht mit glutvoller Stimme eine Liebesballade. Viktor (Tomasz Kot) hat sie längst mit seinen dunklen Augen fixiert, ein Knistern liegt in der Luft. Ein Knistern, das sich im weiteren Verlauf des Films «Cold War» in eine stürmische Amour fou entlädt.

Eine stürmische Zeit hat auch «Cold War»-Regisseur und Autor Pawel Pawlikowski hinter sich. Drei Jahre ist es her, seit er für seinen letzten Film, «Ida», den Oscar für den besten nichtenglischsprachigen Film gewonnen hat. Das war zuvor noch keinem anderen Filmemacher aus Polen gelungen, doch in Pawlikowskis Heimatland löste die Ehrung keine Begeisterung aus, im Gegenteil: «Die polnische Regierung nannte unsere Auszeichnung einen ‹Oscar der Schande›», erzählt der 61-jährige Filmemacher der «Schweiz am Wochenende».

«Ida» spielt in den 60er-Jahren und handelt von einer jungen polnischen Novizin, die in eine Glaubens- und Sinnkrise stürzt. Weil der Film auch die Rolle einiger Polen während der Nazi-Besetzung im Zweiten Weltkrieg thematisiert, wurde «Ida» von der rechtspopulistischen Regierungspartei PiS, die damals gerade einen hitzigen Wahlkampf führte, als «anti-polnisch» verschmäht. «Es wurde sogar eine Petition lanciert, um die Ausstrahlung des Films zu verbieten», sagt Pawlikowski. «Sie wurde von mehr Menschen unterzeichnet, als der Film Zuschauer hatte.»

Heimkehr nach 30 Jahren

Den Frust darüber lässt sich der Filmemacher nicht anmerken. Pawlikowski hat ziemlich genau die Hälfte seines Lebens in England verbracht, nach seinem Oxford-Studium realisierte er in den 90er-Jahren zuerst Dokumentationen für die BBC und feierte dann mit englischsprachigen Autorenfilmen wie «My Summer of Love» (2004) den internationalen Durchbruch. Dass er nach über dreissig Jahren in seine Geburtsstadt Warschau zurückgezogen ist, bereut er nicht: «Ich liebe Warschau, hier gibt es eine fantastische Künstler-Community. Ich glaube nach wie vor an mein Polen. Deshalb ist es wichtig, dass polnische Künstler wie ich dort bleiben.»