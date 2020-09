Am Italiener lag es nicht, dass die anschliessenden drei Musikstunden im Genfer Grand Théâtre am letzten Montag trotz allerliebstem Märchenstoff und tollen Sängern ab und zu zäh wirkten.

Fluch dieser Wochen! Warum nicht mehr die Frage: Wer sang die Angelina (Anna Goryachova)? Wie hat der Tenor die Arie «Sì, ritrovarla io giuro» gesungen (grossartig!)? Wie war die Inszenierung (Laurent Pelly beschäftigte sich mehr mit den Kulissen denn mit den Sängern)? Alles egal geworden? Augen, ja Ohren zu und durch?

Nun denn, liebe Statistiker (Stand 17.September): In Bern und St.Gallen werden die Plätze «dank» Contact-Tracing gefüllt, also sitzen zwischen 579 und 681 Leute im Stadttheater Bern und 500 Leute in St.Gallen in der Ausweichspielstätte. Genf hingegen hat den grössten Ausfall an Plätzen: Gute 800 statt 1500, 900 statt 1100 Plätze kann und will Zürich anbieten, Solothurn und Biel 200 statt fast 300, Basel 520 statt 856, Luzern 320 statt 480. Kurz und schlecht: Es wird ausser in Genf überall eng.

Doch alle BAG-Vorschriften hin, alle rigorosen Extra-Massnahmen her: Jeder ist für sich selbst verantwortlich, wenn er in ein Opernhaus geht. Da mögen die Genfer ein noch so ausgeklügeltes Sicherheitssystem mit acht (!) Zugängen gebaut haben: Wer dann die Kordeln hebt und seinen Sektor mit kaum 100 Leuten verlässt, handelt fahrlässig. Wir ertappten in der Pause gleich drei.

Dank Elektronik die geplanten Produktionen verwirklicht

Die Salzburger Festspiele zeigten im August an 30 Abenden, dass es auch in Zeiten von Corona möglich ist, Opern vor 1000 Menschen zu spielen. Das jedenfalls liess sich nach dem glücklich verlaufenen Monat leicht sagen. Aber jedes Land hat andere Gesetze, andere Fallzahlen – und noch wichtiger: Jede Stadt hat ein anderes Theater. Die Salzburger Felsenreitschule, wo mit 107 Orchestermusikern Richard Strauss’ «Elektra» gespielt wurde, hat einen sehr grossen Orchestergraben. Jene in der Schweiz sind verhältnismässig klein.

So wirkt die Zürcher Anti-Corona-­Massnahme, die man mitten im Lockdown beschlossen hatte, auf den ersten Blick gar nicht so absurd: Das Orchester und der Chor werden in einem zum Aufnahmeraum umfunktionierten Proberaum spielen und via Lautsprecher im Opernhaus erklingen, den Dirigen­ten sehen die Sänger am Bildschirm.