Belfast, Ende der 1970er-Jahre: «Mittelschwester» ist 18, liest gern im Gehen, und zwar nur Romane des 19. Jahrhunderts. Dass Älteste Schwester – die «brave Hausfrau» – längst nicht mehr im Elternhaus, sondern mit ihrer eigenen Familie lebt, hält sie nicht davon ab, die jüngere selbstgerecht vor dem Umgang mit «Milchmann» zu warnen.

Auch zu Schwester Zwei – depressiv, seit ihre wahre Liebe erschossen wurde – und Schwester Drei, die unentwegt mit ihren Freundinnen auf Sauf- und Vergnügungstour unterwegs ist, hat Mittelschwester wenig innere Verbindung.

Anders sieht es aus mit «Kleine Schwestern», sieben-, acht- und neunjährig, die, ungeheuer temperamentvoll, begabt und wissbegierig, Leben in die Bude bringen und öfter von ihrer grossen Schwester ein ungesundes Abendessen mit Pommes, Lakritzkonfekt, Eis und Kaubonbons zubereitet haben wollen. Ältester Bruder ist verschollen, sprich: ausgewandert, Zweiter Bruder erschossen.

Bruder Drei wird sich im Lauf des Romans aus seiner falschen Ehe heraus und auf seine wahre Liebe, eine einst strahlende, inzwischen höchst versehrte junge Frau, zubewegen – was in jener Welt, von der die nur als «Mittelschwester» bezeichnete Ich-Erzählerin berichtet, gefährlich ist. Denn «hier war alles in einer langen melancholischen Geschichte versunken, und zwar so tief, dass die wirklich strahlenden Menschen, die in diese Dunkelheit traten, das Risiko eingingen, sie nicht zu überdauern...».

Sie sterben, weil sie auf der ­falschen Seite stehen

Unentwegt sterben junge Leute, vor allem die jungen Männer, in manchen der vielköpfigen Familien ist kein Kind mehr übrig. Sie sterben, weil sie auf der jeweils falschen Seite stehen, weil der Todfeind oft auf der anderen Strassenseite wohnt, weil dies im Nordirland der 1970er- und 80er-­Jahre eine unentrinnbare Gesetzmässigkeit zu sein scheint.

Wenn «eine ganze Gemeinschaft, nach Jahren des persönlichen und gemeinschaftlichen Leidens, persönlicher und gemeinschaftlicher Geschichte an Schwere, Trauer, Angst und Wut im Überfluss gewöhnt war – tja, solche Leute konnten sich nicht einfach so mir nichts, dir nichts irgendeinem dahergelaufenen hell strahlenden Goldstück gegenüber öffnen, das in ihr Umfeld trat und sie anleuchtete.

Dieses Umfeld leistete Widerstand, unterstützte den Pessimismus der Leute, und genau das geschah an meinem Heimatort, wo immer alles im Dunkeln zu liegen schien... Das alles schien normal, was wiederum bedeutete, dass Normalität bei uns unter anderem ein dauerhaftes Nicht-sehen-Können war, über das nicht gesprochen wurde.»