Er gelangte mit seiner Sprache an die Grenze des Sagbaren: Was von Paul Celan bis heute bleibt

Paul Celans «Todesfuge», 1952 in der Gedichtsammlung «Mohn und Gedächtnis» erschienen, ist ein lyrisches Requiem auf den Holocaust, die Vernichtung der Juden in den Konzentrationslagern. Sein Aufbau erinnert an das musikalische Kompositionsprinzip der Fuge. In der Fuge wird ein bestimmtes musikalisches Thema so durchgeführt, dass es sich in verschiedenen Stimmen und Tonarten erneuert. Ähnlich verhält es sich in Celans Gedicht. Die Sätze kehren hier, in leicht abgewandelter Form, immer wieder. Zentrales Fugenthema ist dabei der Satz «Schwarze Milch der Frühe wir trinken…» mit seinem eigenartigen Bild, das als absolute Metapher und als Oxymoron (dem Gegensatz «Schwarze Milch») zunächst unverständlich ist.

Verknüpfen wir das Bild aber mit anderen Bildern, etwa mit dem Festtanz, zu dem aufgespielt werden muss, während man Tote und Sterbende ins Lager trägt, oder mit dem Mann, der mit Schlangen spielt und seiner Margarete Liebesbriefe nach Deutschland schreibt, während er gleichzeitig seine Juden hervorpfeift und ein Grab in der Erde schaufeln lässt, so spüren wir, dass damit wohl der existenzielle Gegensatz von Leben und Tod gemeint ist. Der Festtanz wird hier zum Totentanz, das Spiel mit den Schlangen, mit der Versuchung, wird zum biblischen Sündenfall.

In dem sich wiederholenden und abschliessenden Bild vom goldenen Haar der Margarete, einem nordischen Mädchen in Anlehnung an Goethes «Faust», und vom aschenen Haar der Sulamith, einer Mädchengestalt aus dem «Hohen Lied» der Bibel, tritt der Kontrast von Leben und Tod besonders deutlich hervor, vor allem wenn wir von der biblischen Bedeutung der Asche als Sinnbild für Trauer und Tod ausgehen. Gerade der Lagerkommandant verkörpert in seiner Doppelrolle beides: Leben und Tod. Er ist, wie so viele Nationalsozialisten, normaler Mensch und fürchterlicher Schlächter in einem. Wir mögen uns dabei an Hannah Arendts berühmtes Wort von der «Banalität des Bösen» im Zusammenhang mit dem Eichmann-Prozess erinnern.

Mario Andreotti