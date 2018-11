Gleich am Anfang der Ausstellung starrt das überdimensionierte Porträt eines französischen 1.-Weltkrieg-Soldaten mit weit aufgerissenen Augen in den Raum mit Jacques Tardis Kriegs-Epen. Soldaten frieren in winterlichen Schützengräben, die Luft ist vom Feuerschein gerötet und durch Handgranaten zerfetzte Gesichter blicken ins Leere.

Der Krieg beschäftigt den Comic-Schöpfer geradezu obsessiv und der Leser konsumiert als Voyeur gebannt diese Originale des Zeichners, aus denen Matsch und Eingeweide quellen.

Tardi wurde 1946 in Valance geboren und gehört somit zu einer Generation, die keinen der Weltkriege miterleben musste. Dass etliche seiner Bände trotzdem den Eindruck erwecken, er sei bei den globalen Desastern präsent gewesen, hat familiäre Gründe. Tardis Grossvater musste 1914 ins Feld, sein Vater 1939. Beide schwiegen sich über ihre Erlebnisse aus. Den Horror, den der Grossvater in sich hineinfrass, erzählte die Grossmutter dem Enkel. Die Gefangenschaft in Hitlers Gefangenenlager beschrieb Tardis Vater in drei Schulheften.

«Der Erste Weltkrieg lässt mich nicht los», resümierte Tardi einmal. Infolge des technischen «Fortschritts», der immer raffiniertere Waffen hervorbringe, welche die Tötung des Gegners beinah unsichtbar erledigten, bleibe er bei den darstellbaren Grausamkeiten des Ersten Weltkrieges. Dessen Waffen seien fürs Auge fassbar.

Im Bauch von Paris

Tardis Anfänge als Comicschöpfer lassen sich in Basel gut assortiert in Vitrinen studieren. Etwa seine Beiträge zu Zeitschriften wie Metal Hurlant oder die frühe Horror-Phantasmagorie «Der Dämon im Eis». Tardis späteres Werk wiederum wirkt wie eine Chronik französischer Geschichte des späten 19. und des 20. Jahrhunderts, wobei die Zeitreise mit dem vierbändigen «Die Macht des Volkes» (2002–2005) beginnt, einem Epos, das in hartem Schwarz-Weiss über die Pariser Kommune berichtet.

Es folgt chronologisch seit 1976 die bisher zehn Bände umfassende Reihe «Adeles ungewöhnliche Abenteuer». Die Erlebnisse einer Privatdetektivin inszeniert Tardi farbig in dynamisierter Ligne Claire sowie mit einem Touch Jugendstil.