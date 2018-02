Die Filmhandlung spielt im Jahr 1962 in einem amerikanischen Geheimlabor. Dort forschen Wissenschaftler an einer mysteriösen Wasserkreatur und ihren sonderbaren Kräften – in der Hoffnung, sich im Kalten Krieg den entscheidenden Vorteil zu verschaffen. Die stumme Putzfrau Elisa (genial: Sally Hawkins) freundet sich mit dem Wesen an, das in einem Wassertank gefangen gehalten wird und wie ein Mensch zwei Beine hat, allerdings nicht sprechen kann. Als Elisa sieht, wie es von einem Armeeoffizier (Michael Shannon) brutal gefoltert wird, beschliesst sie eine waghalsige Rettungsaktion.

Parabel über Furcht vor Anderem

Guillermo del Toro war sechs Jahre alt, als er den Film «Creature from the Black Lagoon» («Der Schrecken vom Amazonas», 1953) zum ersten Mal sah. Er sei damals überzeugt gewesen, dass es zwischen dem grusligen Wasserwesen und der schönen Hauptdarstellerin Julie Adams zu einem Happy End kommen müsse, erinnerte sich del Toro in einem Interview. Stattdessen wird die Kreatur von einem heldenhaft wirkenden Mann erschossen. Diese monströse Ungerechtigkeit habe del Toro nun, knapp fünfzig Jahre später, mit «The Shape of Water» wieder rückgängig machen wollen.

In seinem Film stellt er das Prinzip des heldenhaften Mannes auf den Kopf. Del Toro zeigt den Armeeoffizier nebenbei als typisches Familienoberhaupt mit Cadillac, Einfamilienhaus, zwei Kindern und einer Ehefrau, von der er keine Widersprache duldet. Das Wesen im Labor erachtet er als Ausgeburt der Hölle. Als Elisas Arbeitskollegin Zelda (Octavia Spencer) gegen seine Folter protestiert, entgegnet er: «Gott hat Menschen nach seinem Ebenbild erschaffen. Glauben Sie ernsthaft, dass Gott wie dieses Monster aussieht?» Wer im Film das wahre Monster ist, wird schnell klar.

«The Shape of Water» wird so zu einer potenten Parabel über die Furcht vor dem Anderen – und wie man sich von dieser Furcht befreit. Im Prinzip ist der Film ein Gegenstück zu «Die Schöne und das Biest», aber mit einer Heldin, deren Schönheit von innen heraus leuchtet, und mit einem Helden, der sich nicht in einen schönen Prinzen zurückverwandeln muss, um wirklich liebenswert zu sein.

Wie schon bei «Pan’s Labyrinth» bemüht sich del Toro gar nicht erst darum, die politische Botschaft des Films zu verschleiern. Diese wirkt allerdings nie aufgesetzt, sondern sinnlich, poetisch, cineastisch. Der Film besticht in allen Belangen, von der prächtigen Ausstattung über die ergreifende Filmmusik (von Oscar-Gewinner Alexandre Desplat) bis zu den spannenden Nebenfiguren. Da ist zum Beispiel Elisas älterer, homosexueller Nachbar (Richard Jenkins), der jeden Tag eine Torte kauft, die ihm nicht schmeckt, weil er heimlich in den jungen Mann hinter der Kasse verliebt ist.

Märchen für Erwachsene

Del Toro verwebt viele kleine solcher Aussenseitergeschichten zu einem fulminanten Ganzen, zu einem Märchen für Erwachsene, das an unseren Kopf appelliert, aber uns in der Magengegend packt. Dass Elisa und die Kreatur beide stumm sind, ist natürlich kein Zufall, sondern ein passender Kunstgriff. Obwohl del Toros Filmhelden unterschiedlichen Welten entstammen, begegnen sie sich vom ersten Moment an auf Augenhöhe. Über Zeichensprache und Musik nähern sie sich einander an, sanft, verspielt, verträumt. Wie in einem Stummfilm spielt sich die eigentliche Handlung in Blicken, Gesten und sprechenden Bildern ab.

So schaut Elisa nach der Arbeit jeweils Musicals im Fernsehen. Regisseur del Toro bezeugt damit nicht nur seine Liebe zu alten Hollywoodtanzfilmen, sondern nutzt diese als Metapher für das lebendige Innenleben des stummen Mädchens, das im namenlosen Fischwesen einen Seelenverwandten entdeckt. Del Toro filmt das mit so viel Sympathie und Liebe für seine Protagonisten, dass man als Zuschauer während keiner Sekunde daran zweifelt, dass sich eine Frau in ein Zwei-Meter-Wesen mit Schuppen, Reptilienaugen und scharfen Zähnen verlieben kann. Es ist eine Liebe, die unter die Schuppen geht.

The Shape of Water (USA 2017) 123 Min. Regie: Guillermo del Toro. Ab Donnerstag im Kino. *****