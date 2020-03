Die beiden scheinen sich zu mögen, Andreas Schaerer und die Elphi. Schon viermal ist der international gefeierte Schweizer Sänger und Stimmakrobat in der Hamburger Elbphilharmonie aufgetreten, und der nächste Termin, notabene im Grossen Saal am Samstag, 14.März, ist auch schon seit fast einem halben Jahr ausverkauft. Das soll ihm mal einer nachmachen. Angesagt ist diesmal die Plattentaufe seines Schweizer Sextetts Hildegard Lernt Fliegen mit dem Album «The Waves are rising, Dear». Aber «Waves» ist anders als alles, was der 43-jährige Schaerer bisher gemacht hat, wofür er berühmt und gerühmt wurde. «Ich ­hatte mich darauf konzentriert, die klanglichen Möglichkeiten meiner Stimme stetig zu erweitern. Ich wollte abheben. Rausch, Intensität und sich in der Musik verlieren standen im Fokus. Wir haben es auf die Spitze getrieben», sagt er. Keine abenteuerliche Achterbahnfahrt Angesichts der Irrungen und Wirrungen der Welt, der allgemeinen Verunsicherung und globalen Krisen schien ihm dieser Ansatz aber heute nicht mehr angebracht.

Ich bin kein Moralapostel, aber die Musik einzig dazu zu nutzen, der Realität zu entfliehen, scheint mir in der jetzigen Zeit fehl am Platz

, sagt er. «Waves» ist deshalb kein opulentes, ausgelassenes Fest der Musik. Vielmehr sind die Klänge dunkel, die Atmosphäre düster, die Musik ist reduziert, weitgehend ausnotiert wie ein klassisches Werk, und die solistischen Ausbrüche sind beschränkt. Auch oder erst recht für Schaerer. Keine akrobatischen Spielereien, keine abenteuerliche Achterbahnfahrt, keine rhythmischen Tricks und Gimmicks, Schaerer hält sich zurück, will innehalten, und für einmal singt er wie ein ganz konventioneller Sänger Melodien und Texte. Jedenfalls fast. Hildegard bleibt am Boden. «The Waves are rising, Dear» ist ein Konzeptalbum, ein Stück Kammermusik in neun Episoden über 43 Minuten, mit Klammer und Spannungsbogen. Entgegen dem Trend. Auf «Waves» lernen wir den Komponisten und Texter Andreas Schaerer besser kennen und eine andere, nicht weniger faszinierende Seite seiner vorzüglichen Band. «Die Musik soll zum Denken anregen» In den Texten reibt sich Schaerer an den Problemen und Herausforderungen der Zeit. Es sind philosophische Reflexionen mit offenem Ausgang. Wörter und Begriffe wie «Dripping Point» (Schmelzpunkt), «Waves» (Wellen) und «The Temperature is rising» (Die Temperatur steigt) wecken Assoziationen zur Klimakrise. Für Schaerer ist es aber nur eine mögliche Deutung. Er mag das Doppelbödige, Vielschichtige. Schaerer klagt nicht an und liefert ­keine Lösungen.

Die Musik soll aufrütteln und zum Denken anregen