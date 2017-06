Eigentlich wollte der in Mobile, Alabama, geborene Posaunist Jazz spielen. Doch die Gagen dort reichten nicht. Deshalb war er bei Ike & Tina Turner und in den 60er-Jahren trat er der Band von James Brown bei und bildete mit Maceo Parker (Altsax) und PeeWee Ellis (Tenorsax) eine stilbildende Hornsection. In den 70er-Jahren wurde er Bandleader. 1975 verliess er James Brown und heuerte bei George Clinton’s Parliament-Funkadelic an. 1978 schloss er sich der Big Band von Count Basie an. In den 80er-Jahren bildete er mit den alten Brown-Kumpels Maceo Parker und PeeWee Ellis die JB Horns und gründete 1996 seine eigene Band: Fred Wesley and the New JBs, die in diesem Sommer in Montreux spielt. (sk)