Er habe starke Augenschmerzen, beklagt der 71-Jährige, als wir ihn in einem Hotel am Kleinbasler Rheinufer zum Gespräch treffen. Eine Mitarbeiterin vom Filmfestival Bildrausch, das Schrader diese Woche als Ehrengast empfängt, hat ihm ein paar Schmerztabletten besorgt.

Schraders cineastische Klarsicht hat nicht darunter gelitten, kein bisschen. Das beweist sein neuer Film «First Reformed», der am Bildrausch als Schweizer Premiere läuft und der von der internationalen Presse als Schraders Rückkehr zu alter Stärke gefeiert wird.

Erleuchtung im Pornokino

Schrader hat bei über zwanzig Kinofilmen Regie geführt und zu vielen weiteren das Drehbuch verfasst. Das grenzt an ein Wunder. Denn bis zu seinem 18. Lebensjahr hatte er noch keinen einzigen Film gesehen. Schrader wurde streng religiös erzogen, er wuchs in der Stadt Grand Rapids im US-Bundesstaat Michigan in einem calvinistischen Haushalt auf. «Filme waren bei uns zu Hause verboten, sie waren Werke des Teufels», erzählt Schrader.

Geändert habe sich diese Einstellung für ihn erst, als er ans College ging, um Theologie zu studieren. «Neben unserem Campus stand ein altes Pornokino, das pleite gegangen war. Der neue Besitzer führte darin dann ein Ingmar-Bergman-Festival auf.» Alle Studenten seien hingegangen, also ging er mit. «Als ich den Film ‹Das siebente Siegel› sah, fiel mir auf, dass sich Bergman im Kino mit den gleichen Fragen beschäftigte wie ich in meinem Studium.»

Schrader entdeckte darauf das europäische Autorenkino der 60er-Jahre («die grösste Epoche des Kinos») und zog nach New York, wo ihn die einflussreiche Filmkritikerin Pauline Kael unter ihre Fittiche nahm. Sie engagierte ihn als freischaffenden Filmkritiker und besorgte ihm einen Platz an einer Filmschule – «obwohl ich kaum dafür qualifiziert war», wie sich Schrader mit einem Lachen erinnert.

Dass er erst als Erwachsener zum Film fand, wird häufig als Ursache genannt, weshalb Schraders Werke ihr Publikum eher intellektuell als emotional ansprechen. «Das kann gut sein», kommentiert er. «Calvin war der Ansicht, dass man denkend in den Himmel kommt. Diese Einstellung hat mich geprägt.»

Auch «First Reformed» ist ein Film zum Mitdenken und aufmerksamen Mithören. Schrader erzählt darin vom Pastor Toller (Ethan Hawke), der von einer Kirchgängerin gebeten wird, ihrem suizidgefährdeten Ehemann beizustehen. Das Gespräch mit dem Umweltaktivisten stürzt den Pastor, der ein Alkoholproblem hat, in eine Sinnkrise. Worauf er, ähnlich wie der Protagonist in «Taxi Driver», eine verzweifelte Tat ins Auge fasst.