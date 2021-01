Dorgerloh: Mit Humboldt Forum gemeinsam Mehrwert erreichen

Der Generalintendant des neuen Humboldt Forums in Berlin, Hartmut Dorgerloh, setzt auf das Zusammenwirken der beteiligten Akteure. «Wir haben jetzt die Konzentration darauf gerichtet, dass Humboldt-Universität, Stadtmuseum und die Staatlichen Museen erst alles das realisieren, was sie jeweils vorbereitet haben», sagte Dorgerloh der Deutschen Presse-Agentur in Berlin nach der coronabedingt zunächst nur digitalen Eröffnung. «Wenn das im Haus startet, geht erst wirklich die Zusammenarbeit los.»