«Die Überforderung ist gewollt»: Im Kunstmuseum St. Gallen liegt die Malerei am Boden

In dieser Ausstellung hängt kein einziges Bild an der Wand. Dafür passiert umso mehr auf dem Boden, wo farbig glänzende Platten ausgelegt sind. In drei Räumen nehmen sie gar so viel Platz ein, dass diese nicht betreten werden können. Diese scheinbaren Zumutungen hat Adrian Schiess in der Absicht entwickelt, Malerei neu und anders zu denken.

Der 61-jährige Zürcher ist drei Tage vor der Eröffnung seiner Soloschau «Malerei 1980 – 2020» im Kunstmuseum St.Gallen noch mit dem Feinschliff beschäftigt. Es ist keine Retrospektive, sondern der Schwerpunkt der Ausstellung liegt auf der horizontalen Malerei, einem zentralen Aspekt von Adrian Schiess’ Schaffen. Der Künstler entschied sich schon früh in seiner Karriere für eine andere Art von Malerei.

Alles begann in den 1980er-Jahren, als er die Fetzen entwickelte – bemalte und zerrissene Papierstücke, die er auf dem Boden auslegte oder zu Stapeln türmte. Später malte er auf Holzbrettern, dann ab 1988 mit Autolackfarben auf Sperrholz. Als er 1990 zu Aluminiumplatten als Trägermaterial wechselte, delegierte er den Farbauftrag an Spezialisten, «aus dem Wunsch heraus, Malerei zu finden und sie nicht selbst zu machen». Fortan bezeichnete er die ­Platten schlicht als «Malerei». In St.Gallen ist nur Letztere zu sehen.

Demütig, aber nicht tot sondern höchst lebendig