Die Solothurner Filmtage mussten komplett online gehen, das barg auch Chancen – wurden sie gepackt?

Ein weiteres Plus für Schweizer Filme, die in Solothurn ihre Weltpremiere feiern, ist, dass sie für einen Schweizer Filmpreis nominiert werden können. Viele davon sollen im Frühling in unsere Kinos kommen und sind jetzt schon mal in den Köpfen der Leute. Die Hoffnung, dass die Lichtspielhäuser in absehbarer Zeit wieder öffnen können, ist grösser als die auf ein Livefestival. Aber auch Filmen, die letztes Jahr zwangsläufig nur sehr kurz im Kino liefen, versetzt Solothurn nochmals einen Schub.

Die Solothurner Filmtage sind ein Schaufenster für den Schweizer Film – auch online während einer Pandemie. Und der ideale Ort für hiesige Filmemacherinnen und Filmemacher, ihre Werke zu lancieren, sofern dies nicht an einem anderen Festival bereits geschehen ist. Internationale Festivals wie das Dokumentarfilmfestival Visions du Réel in Nyon oder das Locarno Film Festival hatten mehr Mühe, Weltpremieren zu zeigen, oder waren diesbezüglich bewusst zurückhaltend.

Die Filmtage haben die Zuschauer aufgefordert, ihnen Bilder von ihren persönlichen Heimkinos zu schicken. Hier geht es zur Galerie.

Ein Festival definiert sich aber auch über ein Rahmenprogramm, das über das reine Filmerlebnis hinausgeht. Ob Gespräche mit Filmschaffenden im Allgemeinen oder zu den Programmschwerpunkten Filmpionierinnen und Filmkritik im Besonderen: Die Diskussionen waren engagiert und anregend, obwohl hier die sonst so ungezwungene Interaktivität mit dem Publikum an enge Grenzen stiess.

4. Mit der Übertragung des Eröffnungsfilms via TV-Kanäle der SRG gelang dem Festival ein Coup

Ein einmaliger Vorgang in der Geschichte der Filmtage verhalf zudem zu mehr Sichtbarkeit: Die Sender der SRG zeigten den Eröffnungsfilm vor einer Woche im Hauptprogramm. Der Tessiner Spielfilm «Atlas» über die schwierige Rückkehr einer Überlebenden eines Terroranschlags in die Normalität sorgte für gute Einschaltquoten – primär im Tessin. Selbst in der Deutschschweiz waren es 64'000 Zuschauer. Daran nicht ganz unschuldig war wohl der «Tagesschau»-Bericht zum Film wenige Minuten vor Beginn. Man darf es als Win-win-Situation bezeichnen.

Die Solothurner Filmtage haben ihre Chance genutzt und ein positives Signal ausgesendet. In einer Zeit, in der es gerade in der Kultur an guten Nachrichten fehlt.