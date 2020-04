Die Museen im Aargau sind zu – besuchen kann man sie trotzdem

So schnell kam noch selten eine Antwort. «Öffnen Sie am 8. Juni wieder, wie es der Bundesrat erlaubt?», fragten wir Ausstellungshäuser im Aargau. Das «Ja, unbedingt, endlich» von Markus Stegmann aus der Langmatt Baden kam innert Sekunden. Doch nicht nur er wartet mit grosser Sehnsucht!

Am Dienstag, 9. Juni, gehts also los. Nicht mit Paukenschlag und Festen. «Fein und leise. Mit Hygienemassnahmen und Abstandsregeln – was einfach einzuhalten ist in unserem wunderschönen, grossen Haus...», schreibt Carol Nater Cartier vom Historischen Museum Baden. Kunsthaus-Pressesprecherin Christina Omlin bleibt – wie viele andere auch – vorsichtig optimistisch. Ob und wie man öffne, «hängt aber natürlich auch davon ab, ob die vorangehenden Phasen der Normalisierung so verlaufen, wie vom Bundesrat geplant.»