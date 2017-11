Keine Lust auf Standardkost

Offenbar haben immer weniger Zuschauer Lust auf diese ewiggleichen Geschichten. Neuere Fortsetzungen wie «Bridget Jones’ Baby» oder «My Big Fat Greek Wedding 2» konnten nicht mehr an den Erfolg der ursprünglichen Filme anknüpfen. Man könnte das auch so formulieren: Der Liebesfilm ist zum faulen Stubenhocker mutiert, also haben wir mit ihm Schluss gemacht.

Doch plötzlich kommt da, wie aus dem Nichts, ein Film, der uns aufs Neue bezirzt: «The Big Sick», die wahrscheinlich beste und lustigste Liebeskomödie seit den 90ern. Um den Film ist seit seiner Premiere am Filmfestival in Sundance im Januar ein riesiger Hype entbrannt. Amazon liess sich die Vertriebsrechte 12 Millionen Dollar kosten. Am renommierten Festival South by Southwest gewann der Film den Publikumspreis, genauso in Locarno. Und an den US-Kinokassen hat er bereits das Fünffache seines 5-Million-Dollar-Budgets eingespielt.

Was macht er anders, was macht er besser als die zuletzt erfolglosen Liebeskomödien? Nun, «The Big Sick» orientiert sich nicht an Hollywoodklischees, sondern am echten Leben. Hauptdarsteller Kumail Nanjiani – im Sommer Dauergast in den grossen amerikanischen Late-Night-Shows – verfasste das Drehbuch gemeinsam mit seiner Ehefrau Emily V. Gordon. Der Film erzählt die wahre Geschichte, wie sich die beiden 2007 kennen und lieben lernten. Und diese Geschichte ist kurios.

Für eine Liebeskomödie made in Hollywood sind die beiden ein eher ungewöhnliches Paar: Nanjiani ist ein gebürtiger Pakistani und Emily (im Film gespielt von Zoe Kazan) eine weisse Amerikanerin. Lange hielt Nanjiani die Liebesbeziehung vor seinen Eltern geheim. Wie diese im Film dann im Wochenrhythmus heiratswillige junge Pakistani-Frauen zum Familiendinner einladen (Stichwort: arrangierte Ehe), wird zum grossartigen Running Gag.

Die 90er, das Jahrzehnt der Liebeskomödien – eine Auswahl: