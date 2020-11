Die Kult-Serie feiert Jubiläum: Hier sind 50 Fakten aus 50 Jahren Tatort

1. Die Pionierin

Die erste weibliche Kommissarin verkörperte Nicole Heesters. Als Marianne Buchmüller trat sie 1978 in Mainz ihren Dienst an. Sie ermittelte in nur drei Fällen.

2. Im «Giftschrank» verwahrt

Eine Handvoll «Tatort»-Folgen wurde nie wiederholt. Unklare Lizenzrechte nach dem Konkurs einer Produktionsfirma, irreführende Darstellung von Krankheiten, Verletzung ­religiöser Gefühle und Gewaltverherrlichung machen eine Zweitausstrahlung unmöglich.

3. Der «Tatort»-Vorgänger

Vorbild der «Tatort»-Reihe war die Nachkriegsserie «Stahlnetz», die ihre Plots aus echten Polizeiakten entwickelte.

4. Die Frau mit den meisten Dienstjahren

Lena Odenthal (Ulrike Folkerts) ist die dienstälteste Kommissarin der Serie. Stellenantritt in Ludwigshafen war im Jahr 1989.

5. Im Kinoformat

Drei «Tatorte» wurden speziell fürs Kino gedreht:»Zahn um Zahn» (1985) und «Zabou» (1987) mit Schimanski sowie «Tschiller: Off Duty» (2017) mit Kommissar Nick Tschiller (Til Schweiger).

6. Goldene Gründerjahre

Die höchste Einschaltquote überhaupt hatte der «Tatort» «Nachtfrost». Am 20. Januar 1974 waren 76 Prozent aller Fernsehhaushalte zugeschaltet.

7. Personalwechsel

2021 geht ein neues Bremer Team an den Start. In Dortmund steigt Stefanie Reinsperger als Hauptkommissarin Rosa Herzog für die scheidende Aylin Tezel ein. Und ab 2022 wird Corinna Harfouch als neue Ermittlerin in Berlin die Position von Meret Becker übernehmen.