Die Jazz-Sensation des Jahres: Afro-Futurist Sun Ra grüsst aus einer anderen Galaxie

Sun Ra ist der Vorreiter des Afrofuturismus. «The truth about the planet earth is a bad truth», sang der Hohepriester schon 1972 in seinem Science Fiction-Film «Space Is The Place», wo er die Reise in den Weltraum empfahl, um der schlechten irdischen Wirklichkeit zu entkommen. Es ist der ewige Traum der Afro-Amerikaner für eine bessere Zukunft. Für die Suche nach kultureller Heimat, nach Identität und Selbstbestimmung. Heute aktueller denn je.

Album in exzellenter Klangqualität

Sun Ra hatte einen unglaublichen Schaffensdrang und hat im Laufe seiner Karriere Hunderte von Alben aufgenommen. Fast wöchentlich, viele auf Kleinstlabeln mit kleiner Verbreitung und miserabler Klangqualität. Zum ersten Mal seit dem Ableben des Meisters hat jetzt Marshall Allen sein Arkestra ins Studio geführt und präsentiert auf «Swirling» eine Musik in brillantem Sound. Allen will Stücke vorstellen, die von der Öffentlichkeit «nicht wahrgenommen oder vergessen» wurden. «Vieles wurde damals nicht gehört, weil wir die Musik nur um ihrer selbst willen aufgenommen haben. Meine Mission besteht darin sie bekannt zu machen», sagt er dem Magazin «Jazzthing».

Die Songs wurden also irgendwann schon einmal aufgenommen, darunter auch berühmte Stücke wie «Rocket No. 9», «Satellites Are Spinning» (aus «Space Is The Place»), «Astro Black» und «Unmask The Batman». Aber selbst sie sind völlig neue Versionen. «Es geht nicht darum, was einmal war. Es geht um das, was du heute fühlst», sagt Allen. Die Veränderung, das Experiment, das spontane Reagieren war schon immer Teil des Konzepts. «Es wäre nicht im Sinne von Sun Ra, die Musik so zu spielen, wie er sie gespielt hat. Wir müssen eine Variante für die Hörer von heute finden», erklärt er, «diese Musik gehört in die Zeit, in der wir leben».