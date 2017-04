Haben Sie wirklich für realistisch gehalten, was geschehen ist?

Für unwahrscheinlich, aber möglich. Je mehr sich das vergangene Jahr entfaltete, desto näher kam die Realität meiner düstersten Fantasie. In dem Sinne war das natürlich eine grossartige Entwicklung, denn sie bestätigt mich voll und ganz.

«Hallelujah Money», gesungen von Benjamin Clementine, brachten Sie am Tag der Trumpschen Amtseinführung heraus.

Ja, das erschien uns angemessen. Der Song ist im Grunde ein Walzer, und als ich ihn schrieb, stellte ich ihn mir als Untermalung für genau diesen Anlass aus.

Die Songsammlung hat trotz allem eine hoffnungsvolle Grundausrichtung. Im letzten Song, «We Got The Power», heisst es: «Wir haben die Macht, uns gegenseitig zu lieben, egal, was kommt.»

Das ist exakt meine Einstellung. Wir müssen uns wieder herausnavigieren aus den irrsinnigen Turbulenzen der Zeitgeschichte. «Humanz» ist auch kein Protestalbum, sondern ein Spiegel unserer Zeit.

Wie gross ist der Anteil der Comic-Charaktere an dieser Erzählung?

Die Figuren haben ein Eigenleben. Irgendwie ist es gelungen, das alles zusammenzuweben. Die Charaktere machen die Musik und die Ideen zugänglicher und weniger angsteinflössend. Sie erhellen unsere Dystopie.

Ist der Brexit für Sie, Ihr Leben, Ihre Werte nicht eine einzige Verhöhnung?

Zu hundert Prozent. Der Brexit ist einfach nur schrecklich. Ich habe immer daran geglaubt, dass wir, die alle auf einem Planeten leben, auch irgendwo alle an einem Strang ziehen. Ich bin Globalist, nicht in dem Sinne von Grossunternehmen, sondern in dem Sinne, dass ich verstehe, wie ähnlich wir alle sind und wie abhängig voneinander. Wir Menschen müssen uns respektieren und das bewahren, was unser Zusammenleben ausmacht.

Sie sind in London geboren und haben die Welt gesehen. Wie englisch fühlen Sie sich?

Ich fühle mich sehr englisch, ich bin unserer Kultur und Lebensart immer sehr verbunden gewesen, und bin es noch. Aber zugleich empfinde ich mich als absoluten Europäer. Für mich ist immer noch unerklärlich, dass wir als Volk diese törichte Entscheidung getroffen haben.

2015 kam überraschend mit «The Magic Whip» ein neues Album Ihrer anderen Band Blur. «Humanz» klingt komplett anders, sehr groovy, rhythmisch. Warum diese Brüche?

Ich hatte das Gefühl, ich muss mir selbst einen Arschtritt mit Anlauf verpassen. Ich wollte und musste unbedingt ein schnelles, dynamisches Pop-Album machen. Die Sachen davor wurden immer langsamer und melancholischer, so konnte es nicht weitergehen. Ich wollte dringenden, drängenden, sehr zeitgemässen Pop machen. Pop ist für mich übrigens die schwerste und erschöpfendste Musikrichtung von allen. Pop ist echt sauschwer.

Warum?

Meine musikalische Sprache ist abstrakt, meine Songs sind nicht direkt und meine Sprache ist oft komisch und undurchschaubar. Und der zweite Grund ist: Weil ich bei Pop besonders hohe Ansprüche an mich stelle. Wenn ich Pop mache, muss das etwas echt Wunderbares werden. Deshalb passiert so eine Platte bei mir auch nur ungefähr alle zehn Jahre.

Bringen Sie Arbeit mit nach Hause?

Ich schreibe manchmal. Aber ich setze mich nicht ans Klavier, wenn ich schon den ganzen Tag im Studio war. Ich koche lieber, gucke Fernsehen, schlafe oder hänge ab mit Frau und Tochter. Mein Familienleben ist ganz gewöhnlich.

Bekommt Ihre Familie mit, an was für Musik Sie gerade arbeiten?

Ich habe die Musik so oft daheim gespielt, dass sie meiner Familie zu den Ohren herausquillt (lacht). Die wollen das nicht mehr hören. Ich auch nicht. Wenn etwas fertig ist, gehe ich im Kopf gleich weiter. Gerade bereite ich ein neues Album von The Good, The Bad & The Queen vor, meiner Band mit Paul Simonon von The Clash, Tony Allen, dem Mitbegründer des Afrobeat, und Simon Tong von The Verve. Anschliessend werde ich an einem grossen Theaterprojekt in Frankreich arbeiten, über das ich hier noch nichts verraten darf.

Nehmen Sie Ratschläge von Frau und Tochter an?

Selbstverständlich. Meine Tochter Missy ist 17, und es ist verdammt cool, eine 17-Jährige im Haus zu haben, die fantastische Ohren hat, in dieser Welt aufwächst und zu allem ihren Senf dazu gibt.

Gorillaz: Humanz (Parlophone/Warner).

Ab heute im Handel.