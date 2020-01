Der Seniorenversteher: Dieser ehemalige Lehrer schreibt tiefgründige Geschichten über das Leben der Alten

«Schauen Sie, wie die Menschen aufblühen, wenn sie Besuch bekommen, ihren Kaffee nicht allein trinken müssen, wenn ihnen jemand Fragen stellt», sagt Christoph Schwyzer. Wir sitzen in der Caféteria des grössten Altersheims in Luzern. Denn Schwyzers Kürzestgeschichten erzählen von Männern und Frauen in solchen Institutionen, am Ende ihres Lebens. Von den Tischen hört man dezentes Plaudern und Lachen. Und er bringt es gleich auf den Punkt: Das Erzählen ist das Lebenselixier, es nährt Verliebte, schafft Gemeinschaft.

Das Erzählenwollen hält Schwyzers literarische Figuren am Leben. Es ist zudem seine Rolle als Schriftsteller. Auch wenn er in Luzern spaziert und von einem Bild gepackt wird. Da sei am Bahnhof vorher gerade ein vornehm gekleideter Herr an ihm vorbeigelaufen, ein Spinnrad unter den Arm geklemmt. Vielleicht werde daraus einmal eine Geschichte.

Aus solchen Miniszenen schöpfte Schwyzer auch für seine 147 Geschichten, die er in «Der Staubwedel muss mit» erzählt. Die meisten davon sind kaum eine Seite lang. Etwa die über Frau Sommer: Plastikblumen sind ihre letzten Liebesobjekte, fürsorglich giesst sie diese und drängt dem stummen Zuhörer ein Töpfchen mit ebensolchen auf: «Nicht vergessen: einmal die Woche düngen.» Und schickt als Warnung hinterher, ihr Exmann habe die Plastikblumen leider immer verwelken lassen.

Leichtfüssige Tragikomik durchzieht das Buch. Bewundernswert, wie präzis der 45-jährige Luzerner Schriftsteller die Nähe zu seinen Figuren mit literarischer Verspieltheit kombiniert. Und dabei die skurrile Tapferkeit beschreibt, mit der Frau Sommer, Herr Lustenberger, Frau Sonntag und all die anderen auch im Altersheim am Leben hängen. Sie trotzen ihrer Einsamkeit, hadern mit einer trostlosen Lebensbilanz und drehen sich in geistiger Verwirrtheit. Christoph Schwyzer ist mit seinen literarischen Miniaturen ein lebenskluges Buch mit Zartgefühl und melancholischem Humor gelungen – ohne bleierne Schwere, ohne je ins Klamaukige zu verfallen.

Der Zufall machte den Journalisten zum Seniorenbesucher

147 Miniporträts also – 147 Männer und Frauen im Altersheim, in ihren Einzelzimmern auf Besuch wartend. Es ist die Situation, die Christoph Schwyzer vor über zehn Jahren unvermutet selbst erlebt hat. Nach einem abgebrochenen Studium in «Kreatives Schreiben» in Hildesheim sei er ohne Job und ohne Wohnung wieder in seiner alten Heimat Luzern gelandet. Ein Freund habe ihm, dem ehemaligen Primarlehrer und Lokaljournalisten, von einer offenen Stelle als Religionslehrer berichtet. Er wurde angestellt unter der Bedingung, dass er Altersheimbesuche mache.