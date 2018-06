Nehmen Sie mit dem Titel «Stranger Fruits» Bezug zur neuen amerikanischen Bürgerrechtsbewegung «Black Lives Matter»?

Ja, «Stranger Fruit» heisst der Film von Jason Pollock von 2017 über die Erschiessung von Michael Brown in Ferguson, die die Bewegung «Black Lives Matter» befeuerte. Aber noch mehr wollte ich mich auf «Strange Fruit» beziehen, den berührenden Song von Billie Holliday aus dem Jahr 1939, der die Lynchjustiz in den USA anklagte. (Er zitiert die berühmte Zeile:) «Strange fruit hanging from the poplar trees». Auf das Heute übertragen, sind «Strange Fruits» für mich die Jugendlichen, die von der Polizei erschossen wurden.

Engagieren Sie sich bei «Black Lives Matter»?

Ich bin Sympathisant. Ich sehe einen grossen Sinn darin, dass die schwarze Minderheit für ihre Rechte kämpft. Aber ich und meine Musik profitieren auch von der aktuellen Situation in den Staaten. Wenn es «Black Lives Matter» nicht geben würde, hätte meine Musik wohl nicht dieselbe Relevanz erlangt. Umgekehrt finde ich nicht alles gut. «Black Lives Matter» hat zum Beispiel auch eine Tendenz zur Selbst-Segregation. Ich finde es falsch, wenn sich die schwarze von der amerikanischen Gesellschaft distanziert.

Hatten Sie konkretes Feedback von Aktivisten oder amerikanischen Rappern?

Tom Morello von Rage Against The Machine und Slash haben sich gemeldet und mir gratuliert. Beide sind wie ich Mulatten, die Mulatto-Connection hat funktioniert (lacht). Wir spielten im Vorprogramm von Morello und nach dem Konzert haben sich Aktivisten gemeldet und betont, wie wichtig mein Beitrag sei.

Und wie war das mit Slash?

Slash und ich haben dieselbe PR-Frau. Sie meinte, das könnte passen, worauf wir ihn in Paris zum Mittagessen trafen. Slash ist ein sehr ruhiger, angenehmer Mensch. Er ist inzwischen clean. Trinkt nicht mehr und nimmt auch sonst keine Drogen. Aber es ist schon bizarr. Es gibt Leute, die ihn überall hin verfolgen.

Sie sind ein Mulatte, der in der Schweiz aufgewachsen ist. Ist das nicht eine völlig andere Realität als in den USA?

Es ist schon speziell. Ich habe viele Verwandte in den Staaten, habe ein paar Jahre dort gelebt, bin jetzt aber wieder in Basel und kann die Situation aus einer sicheren Distanz verfolgen. Dazu bin ich nur halbschwarz. Das heisst: Ich muss zwar vorsichtig sein, wenn ich mich in New York aufhalte, aber es ist nicht so gefährlich, wie für jemanden der ganz schwarz ist. Dabei ist die New Yorker Polizei ja noch heilig, im Süden ist es viel gefährlicher.

Je dunkler, desto gefährdeter?

Ja, es ist wirklich so.

Und wie ist Ihre Erfahrung in der Schweiz?

Im Vergleich zu den USA ist die Schweiz schon eine «heile Welt». Trotzdem: Hier wird von der Polizei das sogenannte «Racial Profiling» angewandt. Das heisst: Anhand der Kleidung oder des Aussehens schliessen sie auf die Integration in der Gesellschaft. Mir ist so etwas im Alter von 15 Jahren passiert. Ich wurde am Bahnhof festgenommen, musste mich ausziehen. Sie dachten wohl, ich sei ein Drogendealer. Als sie schliesslich merkten, dass ich einen Schweizer Pass habe, wurden die Polizisten sehr unruhig und haben mich schnell wieder freigelassen. Mit anderen Worten: Nur, weil ich den richtigen Pass hatte, kam ich wieder frei. Das war schon auch eine eigenartige Erfahrung. Die Polizei ist aber davon überzeugt, dass sie mit diesem Vorgehen auf ihre Erfolgsquote kommt.

Haben Sie in der Schweiz sonst Diskriminierung oder Mobbing erfahren?

In der Schule war ich schon das Opfer, wurde gemobbt, weil ich schwarz bin. Aber meinen jüdischen Klassenkameraden ist es ähnlich ergangen. Das hat nichts mit der Schweiz zu tun. Kinder sind einfach scheisse und böse. Auf der ganzen Welt.