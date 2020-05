Das wird wieder ein Bestseller – Arno Camenisch sagt zu seinem neuen Roman: «Der Kiosk war die grosse Versuchung»

In Arno Camenischs neuem Kurzroman führen Margrit und Rosa-Maria in Tavanasa seit 50 Jahren ihren Kiosk mit Tankstelle. Nun schauen sie warmherzig zurück auf ein halbes Jahrhundert Dorfleben und schütteln über das Weltgeschehen den Kopf. Das ist witzig, gutmütig und lebensnah. Statt Kägi-Fretli als Schutz vor der Lebensverzweiflung wie in Camenischs letzten Romanen essen nun die neuen, stolzen Heldinnen Zitronencake zur Feier ihres Jubiläums.

Wie in den vorherigen Kurzromanen reden Arno Camenischs Figuren assoziativ und landen oft bei Katastrophen wie Lawinentod, Verkehrsunfall, Liebesunglück in ihrer Umgebung. Sie erinnern sich aber auch an Eddie Merckx, der vor ihrem Kiosk an der Tour de Suisse stürzte, an den Bundesrat, der bei ihnen ein Sinalco trank – und erzählen vom jungen Dorfdichter – Arno Camenisch hat in «Goldene Jahre» selbst eine Nebenrolle.

Ich bin überrascht. Sie erzählen statt von mürrischen Eigenbrötlern von zwei fröhlichen, gutmütigen, zufriedenen Frauen.

Arno Camenisch: (lacht) Es ist ein typischer Camenisch und doch anders. Das Buch hat einen hellen, lebensbejahenden Grundton. Für mich ist es ein Buch des Aufbruchs, ein Frühlingsbuch. Meine Figuren schliessen ja am frühen Morgen ihren Kiosk auf und so beginnt der Tag. Das hat so eine Frische und das war auch das Gefühl beim Schreiben. Es gibt eine neue Energie.

Das Lieblingswort der beiden Frauen heisst «sodeli», ein gemütliches «so, da wären wir». Die beiden wirken zwar etwas einfältig, sind aber redliche Kleinunternehmerinnen. Gab es sie in Tavanasa?

Den Schauplatz gab es. In meiner Kindheit kam ich jeden Tag auf dem Weg zur Schule viermal da vorbei. Der Kiosk war die grosse Versuchung. Wir kratzten jeden Zwanzigräppler zusammen, um dort etwas zu kaufen. Aber ich schreibe fiction. Es sind zwei typische Camenischfiguren, die mit Liebe und Wärme aus ihrem Leben und von ihrer Umwelt erzählen und den Bogen schlagen über eine ganze Epoche. Es sind vor allem zwei grosse Erzählerinnen.