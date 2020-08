Das Lebenswerk dieser Künstlerin aus Wohlen sprengt alle Räume

Der Eingang sei in einer Ecke, etwas versteckt, informiert Heidi Widmer am Telefon. «Die Ausstellung ist in der grossen Halle, es brauchte mehr als ein paar Wände.» Sie kommt mit dem Velo, trotz Hitze, schliesst auf – und freut sich ob unserer Verblüffung. In der riesigen Halle sind raumlange, niedere Tische aufgebaut, Reihe um Reihe, darauf liegt Zeichnung an Zeichnung. Unglaublich diese Menge – wie kann man sie überblicken, sie für sich ordnen? Heidi Widmer lacht und sagt: «Das ist erst die Übersicht.» Die Ausstellung sei coronamässig organisiert. «Man beginnt hier, folgt der Chronologie von Tisch zu Tisch im Einbahnsystem. In den anderen Räumen sind einzelne Themen dann vertieft.» Und im Übrigen seien diese rund 400 Blätter nur ein paar Prozent ihres Schaffens.

Schon mit 18 Jahren war sie Künstlerin

Angefangen hat Heidi Widmer 1958. Sie wurde ermuntert, an die Ecole des Beaux Arts in Genf zu gehen. «Ich hatte keine Ahnung, was mich erwartet, aber von da an war ich Künstlerin.» Bereits damals war sie bereit, für die Kunst zu hungern und zu frieren – was in den ersten Jahren nicht metaphorisch, sondern durchaus real passierte.

Drei pastose, kräftige Landschaften belegen ihre Anfänge. Dann der grosse, der wichtige Bruch zur Zeichnung. Mit kräftigem Bleistiftstrich sind Figuren umrissen. Sind es Skulpturen oder Menschen?, fragt man sich. Doch Heidi Widmer ist schneller, weist darauf hin, dass sie wie eine zweite Figur in sich tragen. «Die Idee der Doppelfigur ist ein Thema, das immer wieder auftaucht.» Und weiter gehts im Schnellzugtempo durch ihr Leben und Werk – in die Strafanstalt Lenzburg, wo sie die Räume und die Menschen zeichnete und wo sie Jahre später Zeichnungskurse gab. Doch zuvor war sie in Rom, an der Akademie, wo sie ihr Studium 1965 abschloss – und wohin sie als Stipendiatin des Schweizer Instituts gerne zurückkehrte.

Aber bevor man sich’s versieht, fährt man mit der Künstlerin auf dem Amazonas. «Da habe ich die Zeichnungen zerschneiden müssen, habe die ausgeschnittenen Streifen mit Blau unterlegt, um die Dichte und Tiefe sichtbar zu machen.»

Streifen und Balken definieren seither die Raumkonstruktionen in ihren Blättern, Menschen und Heiligenfiguren aus aller Welt bevölkern sie. Zum Bleistift kam bald der Farbstift, kamen – wenn sie nicht unterwegs war – die Wasserfarben. Blau und Rot und Gelb/Gold sind ihre «Lebensfarben». Sie prägen neben dem Schwarz des Grafits nicht nur die Blätter, sondern auch Heidi Widmers Umgebung bis hin zu ihrem Zuhause oder ihren Kleidern.