Sex, Drogen und Rock ’n’ Roll haben ihn gezeichnet, aber niemand hat so viele Leben wie Iggy Pop. Die Haut ist zerfurcht wie die einer Echse. Sein Gesicht ist zerklüftet, aber weich und mit durchdringenden Augen. Doch viele seiner Falten sind Lachfalten. Der am 21. April 1947 in Muskegon/Michigan als James Newell Osterberg geborene Sänger und Schauspieler sprüht momentan nur so vor Lebensfreude und positiver Energie. Dabei hat er in seinem Leben praktisch keine Droge ausgelassen und in den letzten Jahren viele seiner Wegbegleiter sterben sehen. Auf die Ashton-Brüder Ron und Scott folgte David Bowie. Mit dessen Hilfe machte Pop in den späten 1970ern seine besten Soloplatten. In den 1980er und 1990er- Jahren erschienen nicht viele Alben von Pop, die seinem Ruf als Pate des Punk gerecht wurden. Wie ein Leguan schien Iggy Pop jahrelang in Kältestarre verfallen zu sein und suchte Umgebungen auf, in denen er geschützt war. Er tat sich wieder mit den Stooges zusammen und nudelte Abend für Abend dieselben Klassiker ab. Seine späten Platten mit der Band bleiben kaum in Erinnerung. Aber das ewige Reptil Iggy Pop weiss: Ein Künstler, der wachsen will, muss sich immer wieder häuten.

Vor drei Jahren erschien «Post Pop Depression», mit dem ihm ein fulminantes Comeback gelang. Unterstützt wurde der schmale Sänger darauf von den Queens-Of-The-Stone-Age-Gitarristen Josh Homme und Dean Ferdita, Arctic-Monkeys-Schlagzeuger Matt Helders und Rick-Rubin-Mitstreiter Matt Sweeney. Eine Supergroup. Iggy Pops Texte darauf sind prägnant, kompromisslos und zuweilen philosophisch, und sein Gesang ist unerschrocken wie eh und je. Jemand schrieb einmal, Pops Stimme klinge gleichzeitig nach Rauch und Öl. Inzwischen ist eine Prise Rost dazugekommen, aber zum Glück nur auf der Oberfläche. An seinem 72. Geburtstag in diesem Frühjahr, den er oberkörperfrei auf einer Bühne in Melbourne verbrachte, hat sich der Erfinder des Stagediving einmal mehr die äussere Schicht an harten Kanten in Fetzen abgestreift – und plötzlich schnappt es wieder zu, das alte Reptil. Weil der Punk-Senior Iggy Pop noch immer so gekonnt auf Messers Schneide zu tanzen vermag, darf er im neuen Film von Jim Jarmusch einen Untoten spielen. Quasi eine Zombie-Version seiner selbst. In «The Dead Don’t Die» mimt der Sänger einen menschenmeuchelnden Totengeist, der sich von dem Stoff magisch angezogen fühlt, den er gemocht hat, als er noch am Leben war: Kaffee. Ein typischer Jarmusch-Scherz, denn im realen Leben griff Pop zu härteren Drogen: «Kokain, Heroin, LSD, Marihuana, MDMA und den ganzen Scheiss, aber nie Viagra!»