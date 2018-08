Der Titel «Der ewige Olympiasieger» ist, dem lockeren Stil des Autors entsprechend, ebenso ernsthaft wie ironisch gemeint. Der Buchtitel weist darauf hin, dass Bernhard Russi seit seinem olympischen Goldmedaillengewinn vor 46 Jahren eine der bekanntesten Schweizer Persönlichkeiten und eigentlich gar nie aus dem öffentlichen Bewusstsein verschwunden ist. Werbebotschafter, TV-Kommentator, Zeitungskolumnist, Verwaltungsrat, Golfclub-Präsident, Pistendesigner, Gipfelstürmer: Was Bernhard Russi angefasst hat, sei zu Gold geworden – wie einst in Sapporo, so die Bilanz der zahlreichen Tätigkeiten des Andermatters.

Als Russi mit dem Olympiasieg 1972 in der Abfahrt von Sapporo seinen grössten Erfolg errang, war der Autor noch nicht geboren. «Aber in unserer Familie waren die Spiele von Sapporo stets ein wichtiges Thema», sagt Renggli dazu. Er ist der ältere Sohn des verstorbenen legendären Radioreporters Sepp Renggli, der 1972 aus Sapporo berichtete.

Bernhard Russi, ewiger Sonnyboy, erfuhr auch Kritik in der Öffentlichkeit («Hang zur Selbstvermarktung»). Und er hatte eine ganze Reihe Schicksalsschläge zu verkraften. «Die Kehrseite der Medaille» heisst das aktuellste Kapitel seiner Biografie mit dem 2017 ausgestrahlten Dokumentarfilm, in dem Russi zu Beginn sagt: «Mein Vater ist gestorben, als ich ihn am meisten gebraucht hätte. Meine erste Frau kam in einer Lawine ums Leben. Meine kleine Schwester ist seit frühester Kindheit schwerstbehindert. Ein Bruder starb völlig unerwartet innert Stunden an einer Infektion. Mein anderer Bruder war ein riesiges Skitalent, hat aber seinen Weg im Leben nie richtig gefunden. Ich bin Bernhard Russi. Man sagt, ich sei ein Sonnyboy.»

