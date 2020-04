Wochen der Isolation schärfen den Blick

Unser Leben befindet sich seit dem Lockdown in einer surrealen Warteschleife. Wir warten auf die neuen Massnahmen der Regierung, auf die Rückkehr des Alltags. In diesem scheinbaren Stillstand stellt sich die Frage, wie die Welt nach der Pandemie aussehen könnte. Einige Gedankenexperimente gehen davon aus, dass eine solche Krise gesellschaftliche Trends, die vorher schon existierten, verstärken kann. «Diese gegenwärtige Vereinzelung durch die Krise kann auch eine Chance sein, Werte wie die Solidarität, in unserer Gesellschaft zu festigen,» ermutigt Daniela Brugger.

Die in Basel wohnhafte Künstlerin hat Ihr Online-Projekt «What’s your Vision» am 20. März gestartet, an dem Tag, als Ansammlungen von mehr als fünf Personen vom Bundesrat verboten wurden. Seither lädt sie täglich Menschen aus der ganzen Welt für eine Stunde ein, per Videochat ihre Erlebnisse aus der Isolation zu erzählen: «Ich möchte den Moment nützen, um aktuelle Verhältnisse zu überdenken und vielleicht gemeinsam positive Zukunftsbilder zu entdecken,» beschreibt Brugger ihre Motivation.