79 Galerien aus 34 Ländern präsentieren in der alten Brauerei über 140 Künstlerinnen und Künstler – auf sechs Stockwerke verteilt. Wehe dem, der hier Übersicht wünscht. Die Dichte an Kunstwerken tut der Kunst nicht immer gut, auch wenn die Jury der Liste wert auf kuratierte Präsentationen legt und 34 Künstlerinnen und Künstlern Platz für Solopräsentationen eingeräumt wird.

Orientierungshilfe bieten die Galeristen und Assistentinnen. Da und dort erklären sie den Sammlern schon mal, welche Werke noch zu welchem Preis zu haben sind. Es lohnt sich aber auch für den Schaulustigen ohne Sammler-Portemonnaie, sich die Kunst von ihnen erklären zu lassen. Auffällig ist dabei, dass nach dem Künstlernamen zuvorderst die Stationen seiner – oder ihrer – Karriere heruntergebetet werden. Das Namedropping aus Museen und Kunsthallen soll den Investor milde stimmen. Man merkt schnell: Prestige kommt hier vor Inhalt. Auch wenn Letzterer gerne fundiert und ausführlich vermittelt wird. Es lohnt sich, für die Entdeckung der Basler Entdeckermesse etwas Zeit einzuplanen.

Verspielt und multimedial

Die Liste ist die Fördermesse für junge Galerien und mehrheitlich junge Kunst. Dementsprechend verspielt, experimentell, multimedial präsentiert sich die Schau. Explizit politische Positionen sind eher rar. Igor Grubic nimmt mit «The School Of Narrative Dance» Bezug auf die Gewalt gegen Homosexuelle in Serbien und Kroatien. Der US-Amerikaner Antek Walczak übergibt auf Kupferplatten den 100-Dollar-Schein der Oxidation und reagiert damit auf die Wahl eines Maklers zum Präsidenten. Aber in der Summe ist diese junge Kunst nicht politisch, vielmehr pflegt sie ironische Gesten gegenüber dem Kunstmarkt, unter dessen Fittiche sie sich begibt.

Die farbigen Puppen von Dardan Zhegrova etwa liegen schon kunstmüde in der Ecke, bevor die Messe überhaupt losgeht. Joe Fletcher Orr schreibt Sinn und Zweck der ganzen Veranstaltung gleich per Neonschrift an die Wand: «For The Collector Who Has Every-thing». Eliza Douglas lässt ein grünes Monster abstrakte Gemälde vorführen.

Trouvaillen und ein Spiegel

Richtige Trouvaillen gibt es in der Malerei zu entdecken. Etwa Andriu Deplazes unschöne, verletzliche, animalische Menschen in apokalyptischer Landschaft. Er erhält dafür den diesjährigen Helvetia Kunstpreis.

Die kleinformatigen, fotorealistischen Frauenbildnisse der Französin Louise Sartor sind grosses Handwerk. Wie Malerei, Fotografie und Digitalisierung einander durchdringen können, zeigt der Amerikaner James Hoff mit seinen «Useless Landscapes».

Als Meisterin der Collage offenbart sich die deutsche Malerin Anne Speier. Ihre Figuren erinnern von fern an jene von Otto Dix und sind doch ganz gegenwärtig.

Buchstäblich den Spiegel hält der Tscheche Dominik Lang dem Kunstmarkt und seinem illustren Publikum vor. Sein begehbares, mit eigenen Objekten und Skulpturen seines verstorbenen Vaters bestückte Schachbrett liegt vor einer Spiegelwand. Filigran und zerbrechlich behaupten hier Gipsfiguren ihre Position in einem Spiel, dessen Regeln sie nicht selbst bestimmt haben.

Sie können hier nicht weg, auch wenn sie wollten. Solange niemand die Regeln des Spiels ändert, werden sie Gefangene desselben bleiben.