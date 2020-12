Trump ist haarsträubender Clown: Michel Houellebecq überrascht in neuem Buch mit Analyse der Gegenwart

Stopp! Alles halb so wild, wie sich nach der Lektüre der elf Interviews und Essays herausstellt. An der Politik Donald Trumps, dieses «haarsträubenden Clowns», lobt Houellebecq lediglich, dass dieser die militärischen Interventionen der USA ausgesetzt, den globalen Handel eingeschränkt und Wladimir Putin nicht als «unwürdigen Gesprächspartner» betrachtet habe. Alles nachvollziehbar.

Das Rätsel um sein eingefallenes Gesicht klärt sich auch: Beim Besuch der Berlinale vor ein paar Jahren, habe er seine Zähne auf dem Tisch des französischen Autors Frédéric Beigbeder «liegen lassen» und danach die ganzen Filmfestspiele ohne Gebiss bestritten, weswegen er auf den entstandenen Fotos «verändert» aussehe.

Die orthodoxe Kirche als Vorbild für die westliche

Alles beim Alten also beim französischen Enfant terrible des ­Literaturbetriebes. Ohne Ironie lässt sich diesem Mann nicht beikommen. Das muss jedem klar sein, der seine Bücher in die Hand nimmt. Mag er keine Zähne mehr haben, Biss besitzt er immer noch. Oft entstehen seine Provokationen aus einem Impuls heraus, die Freiheit des Individuums zu wahren, auch wenn er an die eigentlich gar nicht glaubt.

So ertappe er sich, wie er schreibt, regelmässig dabei, die ihm unterstellte Islamophobie zu verteidigen, «ob ich nun selbst islamophob bin oder nicht. Denn das muss Teil der Meinungen sein, die man äussern darf ... Punktum. Man hat das Recht, eine Religion anzugreifen.»

Es ist nicht das einzige Mal, dass Houellebecq, der mit seinem Roman «Unterwerfung» 2015 mitten ins Kreuzfeuer der Pariser Terroranschläge geriet, sich am Puls der Zeit bewegt. Seine neuen Interventionen treffen mitten hinein in die Debatten der Gegenwart und werfen Fragen auf.

Lieblingsfeind: Politische Korrektheit

Von der politischen Korrektheit ist da die Rede, die, laut Houellebecq, seit 20 Jahren stetig auf dem Vormarsch sei und bei so manchem jungen Menschen dazu führe, dass der den Quenelle-Gruss mache (die französische Variante des Hitlergrusses). Die «totale Vorherrschaft der Linken über die Intellektuellen» sei vorbei.

Stattdessen erkenne er eine «Rückkehr des Religiösen» und findet die gar nicht mal so schlecht. Wenn die Kirche nur endlich aufhören würde, modern sein zu wollen, und sich auf die Liturgie besinnen würde. Dass die Pfarrbezirke in den 70er-Jahren in elektronische Synthesizer investiert hätten und in den Chören junge Mädchen auf einmal den Ton angaben, sei ein Fehler gewesen. Denn die Synthesizer kamen aus der Mode und die Mädchen seien gealtert und ihre Stimmen zittrig geworden. Wenn im Gottesdienst ein «Sonntagsgitarrist» sich an Arpeggios versuche, werde auch dem letzten klar: «Nicht jeder kann ein Mark Knopfler sein.» Die orthodoxe Kirche habe es richtig gemacht, bei diesem «Wetteifern um Modernität» nicht mitzumachen.

Den einsamen Schriftsteller trifft der Lockdown weniger

So lustig sich das auch liest, es steckt viel bittere Wahrheit in den Worten von Houellebecq. Hinter der Maske des dekadenten Nihilisten offenbart sich einmal mehr «ein fast schon christlicher, romantischer Moralist», wie Frédéric Beigbeder ihm attestiert – und das trifft genau den Punkt. In der Tat ist es erstaunlich wie gut Houellebecq sich mit Schopenhauer, Nietzsche und Huysmans auskennt. Als den Autor, der den stärksten literarischen Einfluss auf ihn ausgeübt habe, nennt er Paulus.

Allerhand ist aus dem schlanken Büchlein zu erfahren. Etwa, dass Houellebecq vier Schachteln am Tag raucht, bei «Let It Be» ebenso weint wie bei Schubert und dass der Coronalockdown ihm als Schriftsteller, der er ja eh nicht viele Leute treffe, nicht viel ausgemacht habe.

Allerdings fürchtet Houellebecq, dass die Menschen, die sich ans Homeoffice und die Reduzierung der Sozialkontakte gewöhnt hätten, nach der Krise noch einsamer werden als zuvor. Fast prophetisch muten seine Worte an: