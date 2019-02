Geboren 1951 in Augsburg, arbeitete er zunächst als Schauspieler und war 1993 bis 2007 an Frank Castorfs Volksbühne Berlin. Seit 2005 ist er Regisseur, zuerst an der Volksbühne Berlin und am Theater Luzern, seither an allen grossen deutschsprachigen Bühnen, regelmässig am Schauspielhaus Zürich, neu an der Schaubühne Berlin.

Er arbeitet auch als Filmer, Medienkünstler und Opernregisseur, u. a. in Luzern und am Opernhaus Zürich. (vh)

«Totart Tatort» ab 22. 2. am Zürcher Pfauen.