Nicole Konstantinou und die Frage nach der Wichtigkeit materieller Dinge

Nicole Konstantinou ist 1970 in Berlin geboren. Nach der Ausbildung als Möbelfachverkäuferin studierte sie Kulturwissenschaften in Potsdam. Seit 1998 ist sie in unterschiedlichen Funktionen in der Kulturbranche tätig: 2003 bis 2004 als Produktionsleiterin und Dramaturgin am Podewil Zentrum für aktuelle Künste in Berlin, 2004 bis 2006 als Assistenz der Geschäftsleitung am Maxim Gorki Theater, Berlin. Von 2006 bis 2008 war Konstantinou persönliche Assistentin, Pressesprecherin und Produktionsleiterin von Christoph Schlingensief, danach Pressesprecherin und Mitglied der Geschäftsleitung am Schauspiel Leipzig/Central-theater. Von 2011 bis 2016 leitete sie unter Frank Castorf die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und war Mitglied der Direktion an der Volksbühne Berlin. Danach wechselte sie in derselben Funktion ans Schauspielhaus Zürich unter der Leitung von Barbara Frei. Seit 2018 leitet Nicole Konstantinou die Kommunikation der Kaserne Basel. (bal)