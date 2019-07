Die Ausstellung "Ólafur Eliasson: In Real Life" zeigt rund 40 Werke aus dem Schaffen des Künstlers über die vergangenen drei Jahrzehnte. Dazu zählen so bekannte Installationen wie "Beauty 1993" und eine ganze Wand aus Rentiermoos. Extra für London schuf Eliasson unter anderem die Installation "Wasserfall 2019".

Der in Berlin lebende und arbeitende Künstler will in der Londoner Schau aber keine Retrospektive sehen. "Ich hoffe noch weitere 30 Jahre zu arbeiten", sagte er vor der Eröffnung.

Die Ausstellung läuft vom 11. Juli bis zum 5. Januar 2020. Sie wird anschliessend im Guggenheim Museum in Bilbao gezeigt.