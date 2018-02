Ihm ist in der Ausstellung Basler Short Stories die Kammer #5 gewidmet. Ihm, dem Professor, dem das Klima in Basel nicht bekam. Kopfschmerzen, so stark, dass nur Opium half. Nach acht Jahren und der Veröffentlichung seiner ersten Bücher verliess er die Stadt Richtung Süden. Das Oberengadin hatte es ihm ebenso angetan wie die ligurische Küste. Der Hochsensible wusste: Die Wahl des falschen Wohnortes kann Dein Leben ruinieren.

Ein Engadiner ist es, der 139 Jahre nach Nietzsches Wegzug aus Basel, lacht. Oder zum Lachen einlädt. Der Künstler Not Vital beschäftigt sich bereits sein Leben lang mit Nietzsche. Und das ist lang. Vital feierte gestern seinen 70. Geburtstag. Der Weltenbummler startete seine Karriere in den Achtzigerjahren in New York. Er hat heute Ateliers in Peking, Rio de Janeiro und im Heimatdorf Sent. Er macht Land Art in Patagonien, im Niger oder in Indonesien.