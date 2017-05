Das Beste gleich vorweg: Es gibt sie wieder, die Entdeckungen. Venedig wartet auf mit Kunst, die verzaubert und zu unterhalten vermag, irritiert, polarisiert und die oft zitierten Sehgewohnheiten auf die Probe stellt. Es gibt Werke in dieser 57. Biennale, die gute Laune machen. Weil sie das Pathos mächtiger Architekturen mit verspielter Freude beantworten, weil sie ihren Betrachtern den genauen Blick zumuten, weil sie Gesten von Lifestyle und Zeitgeist unterwandern und umzudeuten wissen. Poesie und Leichtigkeit hat die künstlerische Direktorin Christine Macel in Aussicht gestellt, als sie dieser Ausgabe ein Motto und den Titel gab. «Viva, Arte, Viva» erkennt im künstlerischen Schaffen eine positive Energie, ja mehr noch: ein schönes Gegengift gegen individuelle und kollektive Verunsicherung. Aufs Erste haben wir nichts dagegen. Möge sie leben. Möge die Kunst globalen Spannungen die Heiterkeit der Farbe entgegenhalten und der sozialen Isolation Freundschaft und Zusammenhalt.

Weltreisen in der Lagunenstadt

85 Länder haben Kunst und Künstler nach Venedig eingeladen. Mehr als 90 Positionen sind in der Hauptausstellung vertreten, die sich über den langen Arsenale-Bau und bis an die Ränder des Hafenbeckens erstreckt. Ausstellungen und Events verteilen sich über die Stadt und lotsen die Gäste auch in Gassen und Palazzi, an denen man sonst ahnungslos vorbei gondeln würde. Eine erste Anlaufstelle jedoch bleiben die Giardini mit einer Kumulation von 30 Länderpavillons. Hier grenzt die Schweiz an Venezuela, und Kanada duckt sich neben Deutschland und Grossbritannien. Oder eben nicht, diesmal: Denn Goeffrey Farmer hat dem gedrungenen Bau das Dach abgenommen und einen Geysir in den Grundriss setzen lassen.

Die hohe Fontäne wässert eine Saison lang die surrealen Objekte, mit denen der Künstler das Familientrauma eines Unfalls verarbeitet und anspielungsreich in eine andere Grössenordnung seines Schaffens vordringt. Phyllida Barlow nimmt gleich daneben den britischen Pavillon ein. Vergleichsweise spät als Akteurin auf internationalem Parkett anerkannt, nimmt sie sich die Freiheit des Spiels und möbliert den mächtigen Zentralbau mit Plastiken, die den Widerspruch zwischen Gross und Leicht aufheben – als wäre das keine Sache. So heiter hat man lange keine Plastik mit dem Monumentalen kokettieren sehen. Die Performancekünstlerin Anne Imhof zog schon während der Preview die Aufmerksamkeit auf den deutschen Pavillon.

Auf gläsernen Boden nimmt das Publikum hier den Hauptraum ein, während Imhof und ihre Gespielinnen unter Deck mit Musik, Wurfgeschossen, Eiern, Seife und mehr ihren «harten Realismus» exerzieren. Wenn keine Performer da sind, wähnt man sich in einem Zoo. Eine unbekannte Spezies hat sich aus dem Terrarium zurückgezogen und gibt Futter wie Accessoires unseren Spekulationen preis.

Im Ursprung liegt das Gute

Die Hauptausstellung ergänzt die nationalen Pavillons um Themeninseln. Angefangen beim «Pavillon des öffentlichen Raums» folgt man den Begriffen «Erde» und «Traditionen», streift die Verwandtschaft künstlerischer Arbeit mit dem Schamanismus, erreicht den «Pavillon der Farben» und schliesslich jenen von «Zeit und Unendlichkeit». Man ahnt bald, dass hier ein universeller Anspruch für die Auswahl und Gruppierung von Kunst und Künstlern leitend war. Analoge Techniken, unter ihnen insbesondere Textilien, dominieren den Parcours, und ein Hang zur Gegenständlichkeit schmiegt sich an Traditionen indigener Völker.

Das alles sagt weniger über künstlerische Qualitäten aus als über den Wunsch, mit der Kunst ein Refugium aufzumachen – einen die Zeiten überspannenden Raum, in dem alle Kulturen versöhnt beisammen sind und «die Wunden der erkrankten modernen Gesellschaft» geheilt. «Viva, Arte, Viva» verknüpft Utopien der 1960er- und 1970er-Jahren mit der heutigen Frage der Nachhaltigkeit. Das alles hält die Kunst, die manchmal als grosse Installation, dann wieder in der Nahsicht kleinteiliger Sammlungen und Archive argumentiert, aus. Aufgefädelt in einem riesigen Menschheitstraum, scheint sie allerdings über lange Strecken ihrem akuten «Jetzt» beraubt.