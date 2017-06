Er fällt auf, im ersten Stock der Art Basel: der Einkaufswagen voller Steuerräder. Diese sind in Plastiktüten gesteckt. Das weckt Assoziationen: In den USA sieht man immer wieder Obdachlose, die ihr bescheidenes Hab und Gut in einem solchen Wagen durch die Stadt karren. Ihre letzten Kleider und Lebensmittel haben sie in – allerdings meist dunkle – Säcke verpackt, zum Schutz vor der Witterung.