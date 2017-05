Die Eröffnung

Der bulgarisch-deutsche Schriftsteller Ilija Trojanow eröffnet die diesjährigen Solothurner Literaturtage. Seine Rede «Einladung zur Weitläufigkeit» ist eine Einladung zu mehr Diversität in der Literatur. Trojanow will dazu ermutigen, Literatur jenseits des Kanons zu entdecken und sich von Literatur, die nicht bildungsbürgerlich, nicht westlich, nicht weiss und nicht fast ausschliesslich männlich ist, überraschen zu lassen. Er fragt: Wie würde sich unsere Wahrnehmung verändern, wenn nicht Europa im Zentrum der Weltkarte stünde, sondern ein anderer Kontinent? Trojanow ist selbst mit einem neuen Buch an den Literaturtagen präsent. Vor dem eigenen biografischen Hintergrund umreisst er in seinem Essay «Die Flucht» das Lebensgefühl von Geflüchteten.

Eröffnung: Stadttheater Solothurn, Do, 17 Uhr Lesung: Landhaussaal, Sa, 17 Uhr

Die Performer

Performt wurde in Solothurn schon in früheren Jahren. Nun haben die Literaturtage die Bühnen für Spoken Word ausgebaut. Etwa in der Veranstaltung «Where ist the Beat?», wo der experimentelle Musiker Beat Unternährer auf der Posaune spielt und die Spoken-Word-Künstler Big Zis, Göldin und Narcisse dazu ihre Texte improvisieren. Oder bei der Performance des Westschweizer Autorenkollektivs L’AJAR, wo 20 Autoren auf der Bühne stehen. Einen prominenten Platz im Programm erhält der Berner Michael Fehr. Zusammen mit dem Musiker Manuel Troller bestreitet er am Samstagabend die Bühne im grossen Landhaussaal – Primetime für Fehrs Erzählband «Glanz und Schatten».

«Where is the Beat?: Kino im Uferbau, Sa, 18 Uhr L’AJAR: Kino im Uferbau, Fr, 20 Uhr Michael Fehr und Manuel Troller: Landhaussaal, Sa, 20 Uhr

Die Podien

Gesellschaftspolitische Themen sind nicht mehr das Monopol von Lukas Bärfuss. Mit Jonas Lüscher steht ihm fortan ein Schriftsteller zur Seite. Beide haben ein neues Buch am Start, beide sind in Solothurn in Diskussionen vertreten. Beim Podium «Die Macht der Geschichten» diskutiert Jonas Lüscher mit der Autorin Olga Grjasnowa und dem Journalisten Peter Voegeli darüber, wie sich in der Fiktion von Krieg und Krisen erzählen lässt. Und unter dem Titel «Die Demokratie in der Krise?» diskutiert Lukas Bärfuss mit dem belgischen Autor und Essayisten David Van Reybrouck und Ruth Dällenbach vom Think Tank Denknetz über populistische Strömungen, flatterhaftes Wahlverhalten und über Alternativen zur Demokratie.

«Die Macht der Geschichten»: Landhaussaal, Fr, 12 Uhr

«Die Demokratie in der Krise»: Landhaussaal, Sa, 13 Uhr

Die Debütanten

Bereits letztes Jahr war Julia Weber an den Literaturtagen. Damals konnten

Besucher über ihren Literaturdienst Postkartengrüsse aus Solothurn verschicken lassen. Dieses Jahr ist die 33-Jährige mit ihrem Romandebüt Teil des Programms. In «Immer ist alles schön» erzählt sie aus der Sicht eines Geschwisterpaares, das versucht, der Welt seine eigene Logik entgegenzusetzen. Der 26-jährige Berner Flurin Jecker wählt in «Lanz» die Perspektive eines 14-Jährigen. Über einen Blogger-Kurs findet dieser Gefallen am Schreiben und dokumentiert seine Suche nach einem Platz in der Welt. Die 52-jährige Kathy Zarnegin wurde in Iran geboren. Ihr Debüt «Chaya» erzählt von einem Leben zwischen zwei Welten und vom Neubeginn auf den Spuren des Schreibens.

Julia Weber: Stadttheater, Sa, 12 Uhr

Flurin Lanz: Säulenhalle, Fr, 19 Uhr

Kathy Zarnegin: Säulenhalle, So 16 Uhr

Das Kinderprogramm

Die Familienmatinee am Sonntagmorgen ist fester Bestandteil der Literaturtage.

Dieses Jahr finden neu erstmals Lesungen und Gespräche zu Jugend- und Kinderliteratur statt, die sich an ein erwachsenes Publikum richten: Dana Grigorcea, die 2015 für den Schweizer Buchpreis nominiert war, stellt ihr Kinderbuch «Mond aus!» mit Illustrationen von Anna Luchs vor. Und Francesca Sanna spricht über ihr international ausgezeichnetes Bilderbuchdebüt «Die Flucht», das aus Sicht eines Kindes von der Odyssee nach Europa erzählt. Im Künstlerhaus S11 hat Anna Luchs eine Ausstellung gestaltet, die von den eingeladenen Kinderbüchern inspiriert ist.



JuKiLi für Erwachsene: Dana Grigorcea und Francesca Sanna, Säulenhalle,

Sa, 15 Uhr

Künstlerhaus S11: Fr–So, 9.30–18.30 Uhr

Familienmatinee: Säulenhalle, So, 10 Uhr