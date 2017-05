Der Dichter Friedrich Hölderlin war lange ein klarer Fall. Für die Familie, die Kollegen, eigentlich das ganze Umfeld war er geisteskrank. Um 1800 hatte man medizinisch davon allerdings noch keine klare Vorstellung. Man hielt sich an die Symptome. Und die wurden ihm ziemlich einstimmig zugeschrieben: «Raserey», also Tobsuchts- und Wutanfälle, unverständliches Reden und wirres Auftreten. Seinen Geisteszustand nannte man «zerrüttet». Dass man ihn als Dichter kannte, war nicht unbedingt vorteilhaft für ihn. Schon die Antike kannte den «heiligen Wahnsinn», die Manie. Durch sie sprach der Gott zu den Menschen.

Mit 37 Jahren trat Hölderlin seine «Turm-Existenz» an. Er wurde in die Obhut von Schreinermeister Zimmer gegeben und bewohnte in dessen Haus ein Erkerzimmer. Er verhielt sich nur noch hin und wieder und in Massen auffällig. Man bescheinigte ihm Harmlosigkeit.

Er spielte Klavier, dichtete bei Gelegenheit, machte Spaziergänge, unterhielt sich auch mit Besuchern. Einigen fiel die Devotheit auf, sie wurden mit «Hoheit» angeredet; anderen begegnete er eher auf Augenhöhe: Mit Studenten rauchte er gern sein Pfeifchen und trank einen Schoppen. 1843 starb er. Von den alten Freunden vergessen, die meisten hatte er überlebt.