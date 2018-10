Georges Simenon (1903–89) ist einer der meistverkauften und -verfilmten Autoren. Seine Romane, nicht nur die Krimis um Kommissar Maigret, werden noch immer viel gelesen und seine besten Werke gelten als Weltliteratur.

Lange hat er in Amerika gelebt, doch Ende der 50er-Jahre kehrte er mit seiner Familie nach Europa zurück und verbrachte seine letzten dreissig Lebensjahre bei oder in Lausanne: im Schloss Echandens, im für ihn gebauten Ranchhaus in Epalinges, in Lausanne im kleinen «Maison Rose» und im Hôtel Beau-Rivage.