Ob in Markus Werners «Zündels Abgang», Max Frischs «Homo Faber» oder Martin Suters «Die dunkle Seite des Mondes» – viele männliche Protagonisten mittleren Alters kehren der Gesellschaft, in der sie leben, plötzlich den Rücken und lassen die bürgerliche Welt links liegen. All diesen aussteigenden Männern gemeinsam ist eine Art neuer Bewusstseinszustand, der sich komplett von ihrem Blick im Alltagstrott unterscheidet.

Neu ist die Idee des Romans «Burn-In» des Philosophen Sebastian Knell also nicht. Speziell an seinem Protagonisten, dem Politiker Parzer, der das Leben urplötzlich anders sieht und darüber seine Arbeit, seinen Ruf und seine Frau verliert, ist der Grund, der dazu führt. Er braucht nämlich keine halluzinogenen Pilze wie in «Die dunkle Seite des Mondes».

Vielmehr kommt Parzer, als er fernsieht, auf einmal die Erkenntnis, was für ein unglaubliches Glück er hat, zu existieren. Schliesslich ist die Wahrscheinlichkeit, nicht zu existieren, sehr viel grösser als die, auf der Welt zu sein. Eine Erkenntnis, welche die Dichter seit Urzeiten zur schönsten Widmungslyrik beflügelt (was für ein Wunder, dass es dich gibt), erfüllt den Politiker mit Freude über seine Existenz (was für ein Wunder, dass es mich gibt).

Viel Euphorie und Pathos

Die Euphorie darüber ist so gross, dass die alltäglichen Dinge vollkommen an Bedeutung verlieren. So kommt es, dass er ausgerechnet am wichtigsten Parteitag fehlt und stattdessen eine Wanderung unternimmt, was ihn ausserordentlich inspiriert, seiner Karriere aber gründlich schadet.

Für den Ort der Wanderung hat Sebastian Knell (51), der von 2001 bis 2010 als Dozent am Philosophischen Institut in Basel tätig war, die Wasserfallen im Oberbaselbiet gewählt. Auch weitere Schauplätze liegen in der Region, Parzer flirtet auf dem Petersplatz, schmust am Rheinufer und geht zum Grillen auf die Tumringer Höhe. Die Dialoge, die dort stattfinden, haben Tempo und Drive, man folgt dem Politiker mit Leichtigkeit und nicht ohne Spannung.

Wohin führt ihn das? Vorläufig nach Griechenland. Natürlich trifft er dort eine Frau, und natürlich hat sie Albert Camus’ «Der Fremde» gelesen, das Parzers Glücksempfinden nahesteht. In Griechenland streift Parzer, vom Politiker zum Philosophen mutiert, Fragen der Philosophie, hauptsächlich der Metaphysik. Gibt es Leben nach dem Tod? Was ist Identität?

Haben Tiere eine Seele?

Parzer ist in allem euphorisch. Man freut sich für ihn und verzeiht ihm alles: Das Pathos der Naturbeschreibungen, die Fixierung auf das Sexuelle, das teilweise etwas bemüht Saloppe der Sprache, die vielen Ausrufezeichen, Genitive, Adjektive. Doch hie und da wünschte man sich, man hätte Martin Suters Pilze geschluckt, um die literarischen Vergleiche nachempfinden zu können, wenn Fischernetze aussehen «wie ein Zirkuselefant» und ein Beutel aussieht wie «die Hoden eines Bisons».

Durch das Schicksal von Sina, die Parzer im griechischen Hotel kennen lernt, erhält die Geschichte eine neue Dimension. Zum Schluss stellt der Roman die Frage, die im Zusammenhang mit Glücksgefühl wohl die interessanteste ist. Gibt es ein «carpe diem» ohne das «memento mori»: Ist es uns möglich, auch ohne den nahenden Tod das Glück unserer Existenz zu erfassen und auszuschöpfen? «Burn-In» lässt die Frage offen.