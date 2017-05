Die diesjährigen Literaturtage präsentierten sich kompakter: Veranstaltungsorte waren stärker um das Landhaus gruppiert, den Übersetzern wurde in moderierten Gesprächen eine bessere Bühne geschaffen und auch die Kinder- und Jugendliteratur erhielt Platz im Landhaus mit Veranstaltungen, die sich an Erwachsene richteten. Die Organisatoren vermeldeten mit 16 000 Eintritten einen neuen Besucherrekord. Veranstaltungen wie in früheren Jahren, bei denen wegen des Publikumsandrangs die Türen geschlossen werden mussten, gab es jedoch keine.