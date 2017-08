Die Autorin und Gymnasiallehrerin Barbara Schibli (41) lebt und arbeitet in den Kantonen Zürich und Aargau. Im Spätsommer erscheint ihr Romandebüt «Flechten» – Lehrerin bleibt sie dennoch. Sie liebe beides, sagt Schibli, «das Schreiben und das Unterrichten».

Schibli kam in Baden zur Welt und wuchs im Kanton Aargau auf. Sie studierte in Zürich, Lausanne und Pavia (Italien) Germanistik, italienische Literaturwissenschaften und Publizistik. Nach dem höheren Lehramt besuchte sie Schreibwerkstätten, unter anderem an der ETH Zürich.

2015 war sie Stipendiatin der Lydia-Eymann-Stiftung in Langenthal. Für das Manuskript ihres Romans erhielt sie weitere Werkbeiträge. Mit dem Gewinn des Studer/Ganz-Preises ist auch die Veröffentlichung des ersten Romans verbunden, der am 6. September bei Dörlemann erscheint. Für Auszüge aus dem Debütwerk erhielt sie zudem 2017 den deutschen

GEDOK-Förderpreis. Derzeit schreibt Schibli, die bereits verschiedene Kurzgeschichten publiziert hat, an ihrem zweiten Roman. (sda)