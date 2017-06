«Im Vorfeld der Art war ich sehr nervös. Ich hatte keine Ahnung, wie das Publikum reagieren wird.» Jetzt, ein Tag nach der Eröffnung der Liste 2017, lacht Joe Fletcher Orr. «Die Leute kommen, amüsieren sich, zücken die Kameras. Was will man mehr?»

Der 26-jährige britische Künstler liess für die Art Basel einen Neonschriftzug herstellen: «For the collector who has everything» steht da in roten Lettern. Dem Werk zu Füssen liegen zwei Fussabtreter. Der eine ist Yves Klein, der andere David Hockney gewidmet. Die Installation wird im zweiten Stock des Warteckgebäudes von der rumänischen Galerie Sabot präsentiert. «Ich arbeite meist orts- und situationsbezogen», sagt Flechter Orr. Und meist auch mit Humor. Der Grund dafür liege in seiner Kindheit.