Ungebrochene Neugierde

Daniela Keiser fallen die Sätze nicht zu, wenn sie über ihr Schaffen Auskunft gibt. Wie in der eigengesetzlichen, nie linearen Ordnung ihrer Kunst verzweigt sich das Gespräch rasch in unterschiedliche Richtungen, um immer wieder in Begegnungen, in Austausch und Zusammenarbeit anzukommen. «Hier, bei mir, haben sich Übersetzerinnen und Übersetzer kennen gelernt, das war sehr schön.»

Was Fotografie nicht einfängt, braucht die Komplizenschaft der Sprache. Oder umgekehrt: Wo ein Text Rätsel stellt, hält vielleicht ein Bild oder seine räumliche Inszenierung eine Antwort bereit. In beide Richtungen hat Keiser ihre Recherchen vorangetrieben, hat Schriftstellerinnen zu Fiktionen herausgefordert und thematisiert aktuell mit Übersetzern, wie am Übergang zwischen Original- und Fremdsprache neue Vorstellungen wach werden.

Sie ist 1999 von Basel nach Zürich gezogen, wo Arbeits- und Wohnraum nahtlos ineinander übergehen und der Blick aus dem Fenster über das Gleisfeld der SBB zum Prime Tower wandert. Daniela Keisers Adresse an der dicht befahrenen Hohlstrasse ist nicht nur Denk- und Umschlagplatz einer Bildarbeiterin. Es ist der Lebensmittelpunkt, wo die 14-jährige Selina ihre Schularbeit erledigt und Keisers Lebenspartner Arno Hassler sie bei der Umsetzung zum Beispiel der jüngsten Heliogravuren mit dem Titel «Happy Birthday» begleitet.

Mit Basel eng verbunden

Auch Basel hat Weichen gestellt und blieb persönlich wie professionell eine Verankerung: An der Basler Hochschule hat sie studiert, seit 1998 arbeitet Daniela Keiser mit der Galerie Stampa am Spalenberg zusammen. Und schon ein Jahr später, als sie anlässlich des Manor Kunstpreises im Museum für Gegenwartskunst ihre erste institutionelle Einzelausstellung einrichtete, haben sich hier wichtige Perspektiven eröffnet. Der Anschluss an die Öffentliche Kunstsammlung, die Herausforderung, mehrere grosse Räume gleichzeitig zu bespielen und das Gespräch mit der Kuratorin Theodora Vischer: Das hinterlässt Spuren, wie Licht auf empfindlichem Fotopapier.

«Wir können nur sehen, was wir schon kennen. Darum ist es wichtig, dass wir uns mit Bildern aus anderen Kulturen auseinandersetzen.» Was anderswo klingen würde wie der sterile Satz aus dem Lehrbuch für interkulturelle Verständigung, ist die Bilanz einer Künstlerin, die das Fremde auch in der Nachbarschaft ausmacht.

Liebeserklärung an den Alltag

Daniela Keiser erkennt subtile kulturelle Unterschiede auch ohne die Kluft zum Exotischen. Für ihre Protokolle des Realen, für ihre anhaltende Liebeserklärung an den Alltag, für Entdeckungen im Schatten des medialen Bildausstosses hat ihr das Bundesamt für Kultur nun einen «Schweizer Grand Prix Kunst» zuerkannt. «Es läuft grad gut», sagt Daniela Keiser im gleich unaufgeregten Tonfall, in dem sie einen Tee anbietet oder die Koreanderpflanze auf dem Fenstersims kommentiert. Laufende Projekte, aber auch die Aussicht, in London während sechs Monaten wieder andere Verständnisgrenzen zu dokumentieren, fallen mit der Auszeichnung zusammen. Ob sie mit dem Preisgeld – es sind 40’000 Franken – etwas Bestimmtes vorhabe? Daniela Keiser verneint, und man wäre angesichts ihres so unspektakulären Bekenntnisses zur Gegenwart von Bildern und Sprachen über jede andere Antwort verwundert. «Ich habe mein Schaffen nie von Geld abhängig gemacht. Eigentlich lebe ich weiter wie bis jetzt.»