Aber was, wenn eines der Medikamente seit Jahren nicht mehr zum Zuge gekommen ist?

(lacht) Wenn eines seit Jahren nicht mehr zum Einsatz gekommen ist, dann hat das einen Grund. Dann muss man sich überlegen, das Medikament vom Markt zu nehmen.

So läuft es in der Politik aber nicht.

Das ist doch das Problem. Wir sollten die fähigsten Leute suchen, so wie das tagtäglich in Unternehmen der Fall ist. Wir müssen uns fragen, ob die Tendenz zu Berufspolitikern der richtige Weg ist. Brauchen wir nicht primär fähige Arbeitnehmer und Unternehmer in der Politik? Wer finanziell nur von seinem Mandat abhängig ist, vertritt irgendwann nicht mehr die Werte, für die er ursprünglich gewählt wurde. Dann obsiegen die Lobbyisten. Das sehen wir momentan in den USA. Dort entscheiden finanzstarke Spender wie die Koch-Brüder, welche Positionen Politiker vertreten.

Wo stehen Sie politisch?

Hoffentlich vernünftig auf beiden Beinen.

Dann anders gefragt: Wollten Parteien Sie als Mitglied gewinnen?

Es gab tatsächlich einige Anfragen, aber ich will nicht politisieren. Mein Ziel ist es, in der Comedy die Leute zu unterhalten, sie zum Lachen zu bringen. That’s it.

Dabei hat die politische Satire Hochkonjunktur. Sie selbst parodieren Donald Trump.

Stimmt, aber in der Schweiz leiden wir nicht primär unter den Konsequenzen. Ausserdem ist es schwierig, unterhaltsamer zu sein als die aktuelle US-Regierung selbst und natürlich auch als die Satiriker in den USA. Stephen Colbert, Trevor Noah und Co. sind grossartig.

Die Schweizer Comedy-Szene ist dagegen sehr klein. Warum?

Das liegt vermutlich daran, dass wir mit dem SRF eigentlich nur ein Medium haben, das verschiedene Kanäle für Comedians zur Verfügung stellt. Doch die Plätze sind limitiert. Es gibt «Comedy aus dem Labor», «Deville» und früher «Giacobbo/Müller».