Als ich anfing, war es eine Ausnahmesituation. Nach den 32 Jahren, in denen Vrony Jaeggi die Literaturtage geführt hatte, gab es ein Übergangsjahr mit unglücklichem Ende und dem Abgang von Bettina Spoerri. Ich kam dann zunächst interimistisch für zwei Jahre und diese Zeit war davon geprägt, professionelle Strukturen aufzubauen. Früher hatten viele Leute Mandate und die Fäden liefen bei Vrony Jaeggy zusammen. Ich habe mich für eine Geschäftsstelle eingesetzt. Heute sind wir ein Team und haben ein Büro. So wie wir jetzt aufgestellt sind, haben wir viel mehr Ressourcen, Inhaltliches zu entwickeln.

Reina Gehrig: Ich bin in freudiger Erwartung auf das, was kommt. Mein Team mache ich immer halb verrückt, wenn ich sage, hoffentlich kommen die Leute, hoffentlich haben alle erfahren, dass die Literaturtage stattfinden. Ich fühle mich den eingeladenen Autorinnen und Autoren und den Übersetzern gegenüber sehr verantwortlich.

Seit der Gründung 1978 ist in der Literaturszene viel passiert. Heute gibt es neu Literaturhäuser und viele andere Literaturanlässe. Auch die Literaturpreise vom Bund sind relativ neu oder der Schweizer Buchpreis, beide mit Lesereisen, um die Autoren zu portieren. Drei der Buchpreisnominierten sind in Solothurn. Haben Sie nicht schon genug Publizität?

Alles, was der Literatur Aufmerksamkeit gibt, ist wichtig (lacht)! Die Literaturtage sind ein Publikumsfestival geworden. Im Publikum gibt es Bibliothekarinnen oder Buchhändler, die sich hier informieren, was im vergangenen Jahr passiert ist. Aber auch der Gründungsgedanke, ein Anlass «von Autoren, für Autoren» zu sein, ist immer noch wichtig: Man kommt zusammen und stellt Texte zur Diskussion. Autor sein ist ja ein einsames Geschäft. Und wenn sich die Autorinnen und Autoren treffen und austauschen, kann viel in Bewegung gesetzt werden.

Die Autoren sehen es als Ritterschlag an, nach Solothurn eingeladen zu werden. Für sie bedeutet es, dass sie zur Schweizer Literatur gehören. Wie sehen Sie das?

Ich nehme das auch wahr. Auch von Autoren, die nicht eingeladen wurden und uns teilweise emotionale Rückmeldungen geben. Wir müssen uns dieser Verantwortung bewusst sein. Und wir können dem nur entgegentreten, indem wir seriös und umfassend lesen und jedem Text eine Chance geben. Milena Moser zum Beispiel war mit ihren letzten Büchern nicht eingeladen. Wir haben ihren neuen Roman gelesen und fanden, aufgrund des Textes, der jetzt vorliegt, möchten wir sie diesmal einladen. Aber es ist nicht so, dass alle, die nicht eingeladen wurden, nicht zur Schweizer Literatur dazugehören. Den Umkehrschluss kann man nicht machen. Dafür haben wir zu wenig Plätze.

Aber es gibt es ein paar Autoren, die immer wieder eingeladen werden, während andere in Solothurn nicht stattfinden. Joël Dicker zum Beispiel.

Wir lesen die Bücher immer in der Originalsprache, Joël Dicker also auf Französisch. Bei den Romands haben wir nur wenige Plätze. Diejenigen der Programmkommission, die alle Neuerscheinungen aus der Romandie lesen, entscheiden in erster Linie, wen wir einladen. Aber das heisst nicht, dass Joël Dicker nicht zur Schweizer Literatur dazugehört. Weil das Kontingent der Romandie so eng bemessen ist, ist es einfach schwieriger.

Und trotzdem, Joël Dicker hat wichtige Preise in Frankreich gewonnen, drei Bücher publiziert, sein letztes war das meistverkaufte Buch in Frankreich – von einem Schweizer Autor. Wenn er in Solothurn nicht stattfindet, sieht das wie Arroganz ihm gegenüber aus.

Wir wollen überhaupt nicht das Signal geben, wir fänden, er gehöre mit seinen Büchern nicht dazu. Vielleicht ist er mit dem vierten Buch da.

Aber es heisst, die Programmkommission findet, es gebe Besseres.

Sie hat bisher anderes bevorzugt.