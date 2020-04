Boom für Comics in der Pandemie: In Basel noch zögerlich, aber im Aufkommen

Eine Stadt im Lockdown. So weit die Landschaft mit ihren spitzen Hügeln und Tannen, so beengt ist Trolberg: Eine hohe Mauer umgibt die moderne Siedlung mit dem ominösen Namen. Drinnen leben verängstigte Menschen, vor den Stadttoren wilde Berggeister. Und zwischen den beiden Welten bewegt sich ein Menschenmädchen mit blauem Haar und unbändigem Freiheitsdrang, das mittlerweile eine eigene Netflix-Serie hat.

«Hilda» heisst die Erfolgsreihe des britischen Zeichners Luke Pearson, mit deren deutschsprachigen Übersetzung der Berliner Comicverlag Reprodukt Erfolge feiert, trotz oder gerade wegen der Coronakrise: Ist die Bewegungsfreiheit eingeschränkt, stossen Bildergeschichten für ein junges Publikum auf grösseren Anklang. Dazu gehören zum Beispiel auch die Alltagsabenteuer eines kleinen Mädchens an der Elfenbeinküste («Akissi»). Oder die liebenswerten Eseleien des Drittklässlers «Ariol», zu denen eben ein neuer Band bei Reprodukt erschienen ist.

«Gewaltiger Anstieg für die Kindercomics»

«Die Sichtbarkeit des Kinder­comics hat aus unserer Sicht ­definitiv zugenommen», erklärt Reprodukt-Vertriebsleiterin Mona Schütze. Seit sieben Jahren engagiert sich der Verlag auch in diesem Bereich, der ­bislang deutlich weniger Umsatz erzielte als die Graphic ­Novels für Erwachsene. Im März allerdings lagen die beiden Erlösgruppen gleichauf. «Das ist ein gewaltiger Anstieg für die Kindercomics, der besonders im Bereich der Erstlesebücher stark spürbar ist.»

Und welchen Eindruck hinterlassen «Hilda» & Co in Basel, das seine Stadtmauern vor 150 Jahren schleifen liess? «Ganz allgemein kann man sagen, dass die Nachfrage an Kinder- und Jugendliteratur besonders zu Beginn der Coronakrise merklich gestiegen ist, und zwar über sämtliche Titel hinweg», bestätigt Gina Stevic, die bei der Buchhandlung Bider & Tanner Jugendbücher und Comics ­betreut. Schaue man sich die Comics im einzelnen an, steche allerdings kein Titel heraus, der auffallend häufiger bestellt ­würde.

Auch in der Fachbuchhandlung Comix Shop Basel ist Reprodukt mit seinem Programm vertreten. «Von diesem Verlag haben wir sowieso alles auf ­Lager», erklärt Inhaberin ­Angela Heimberg. «Ariol», «Akissi» und «Hilda» seien ­besonders gut verankert. «Das sind Serien, die man auch in den Bibliotheken findet – schöne Alternativtitel zu den ‹Schlümpfen› und ‹Asterix›.» Die derzeit verkauften Comics richteten sich aber nicht speziell «nur» an eine jüngere Leserschaft. «Verkaufsschlager habe ich keine, da wir viele ­Bereiche abdecken.»

Kostenlose Auslieferung in der Stadt

Kindercomics haben für Heimberg trotzdem einen hohen Stellenwert, geht es dabei doch auch um Leseförderung. «Für Bibliotheken stellen wir zwei Mal im Jahr eine Liste mit Comic-Empfehlungen zusammen», erklärt sie. «Ausserdem haben wir eine Broschüre in Arbeit, die sich ­gezielt an Primarlehrpersonen wendet.» Die Publikation soll die ganze Bandbreite an Kindercomics aufzeigen und konkrete Aufgabenstellungen für den Unterricht anbieten. Doch das Projekt liegt derzeit auf Eis. Wie andere «nicht-essentiellen» Läden hat auch der Comix Shop Kurzarbeit angemeldet, der Grossteil des Geschäftes ist zum Erliegen gekommen.