In der Spielzeit 2019/2020 wird Pavel B. Jiracek Operndirektor am Theater Basel, wie das Dreispartenhaus mitteilt. Jiracek kam 1981 in Hannover zur Welt. Er genoss Ausbildungen in Gesang und Klavier und studierte nach der Matura Musikwissenschaft an der University of Oxford in England.

Seine Theaterlaufbahn begann er 2004 an der Staatsoper Hannover - genau jenem Haus, wo die aktuelle Basler Opernchefin Laura Berman ab 2019 als Intendantin arbeiten wird. Jiracek soll nun die Lücke, die Berman hinterlässt, für vorerst eine Saison schliessen. Als Dramaturg arbeitete er unter anderem an der Komischen Oper Berlin, ehe er 2015 ans Theater Basel wechselte. (mac)