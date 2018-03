Dies hiess es in einer Twitter-Botschaft des Verlags. Zuvor hatte bereits der britische Verlag Kerrs, Quercus Books, über den Tod des Autors berichtet.

Kerr wurde im deutschsprachigen Raum vor allem mit der Krimireihe um den Detektiv Bernie Gunther bekannt. Für sein Buch "If the Dead Rise Not", in dessen Mittelpunkt Gunther steht, gewann er 2009 mit dem 125'000 Euro schweren RBA-Preis den höchstdotierten Krimi-Preis der Welt.