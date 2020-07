Boris Zatko und der standhafte Zinnsoldat

«Als kleiner Bub habe ich mich auf dem Schulweg sehr viel im Wald herumgetrieben. Ich liebte diese Orte, die mir einen Ausweg boten aus dem heimischen Albtraum einer alkoholkranken Mutter. Bis heute gehe ich gerne auf Kopfreisen und werde zum Abenteurer, was sich auch in meinen gezeichneten und geschriebenen Geschichten niederschlägt.

In unserer Sommerserie «Feuer und Flamme» erzählen Basler Kulturschaffende, welches Objekt sie aus ihrem brennenden Haus retten würden, wenn Menschen und Tiere in Sicherheit wären.

An jenem Sommertag im Jahre 1984 spielte ich mit einem Freund in der Wolfsschlucht zwischen Gundeli und Bruderholz Räuber und Polis. Ich hatte ein tolles Versteck in der Wurzelhöhle eines alten Baumes gefunden, als ich eine schwarze Ecke aus dem Boden ragen sah. Zuerst dachte ich, das sei ein Stück Plastik, aber es war zu stabil und liess sich mit dem Fuss nicht wegschieben. Also fing ich an zu buddeln und holte kurz darauf meinen Kollegen als Verstärkung dazu.

Sehr deutlich kann ich mich an den bärtigen Mann erinnern, der uns beim Tragen ansprach und mir zwei Franken für die Statue anbot; vielleicht was es sogar ein Fünfliber. Auf jeden Fall war es viel Geld für einen Elfjährigen. Der Mann war sehr hartnäckig, doch ich blieb stur und dachte nicht daran, mich von meinem Fundstück zu trennen.

Seither begleitet mich diese Statue bei jedem Umzug. Der Soldat – einen Namen habe ich ihm nie gegeben – wurde mein treuer Begleiter und eine Hilfe, wenn ich in meiner Fantasie in neue Abenteuer abtauchen will. Natürlich habe ich ihn geschüttelt, in der Hoffnung im hohlen Inneren sei der Hinweis auf einen verlorenen Schatz versteckt. So wie bei Tim und Struppi im Band «Der Schatz Rackham des Roten», wo sich im Mast eines Schiffsmodells vom Flohmarkt eine Schatzkarte befindet.

Ein eingravierter Name mit möglichem Verweis auf Basel

Auch war ich im Staatsarchiv und habe auf Google nach dem eingravierten Namen gesucht. Ist «M. Bonierbale» der Künstler oder der abgebildete Soldat? Was hat das «Basel» in seinem Namen für eine Bedeutung? Ich habe nichts gefunden, wobei ich auch gemerkt habe, dass ich vielleicht gar nicht mehr wissen will. Denn so bleibt der Soldat eine Projektionsfläche, eine weisse Leinwand.

Selbstverständlich war ich damals kurz nach dem Fund nochmals in der Wurzelhöhle, denn vielleicht lagen ja noch mehr Schätze dort vergraben. Aber ich habe nichts gefunden und war seither auch ewig nicht mehr dort. Ich sollte mal schauen gehen, ob es den Ort noch gibt. Ich könnte dann meine Söhne mitnehmen, mit denen ich während des Corona-Lockdowns ein paar Ausflüge unternommen habe zu Orten aus meiner Vergangenheit.